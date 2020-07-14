На рассмотрение Государственной думы внесен законопроект, запрещающий браки не только между людьми одного пола, но и теми, кто ранее сменил пол.
В России предложили запретить заключать брак и усыновлять детей людям, сменившим пол
Как пишет РИА «Новости», авторами законопроекта стали глава Временной комиссии Совфеда по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина, а также сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе и Людмила Нарусова. В случае, если закон вступит в силу, людям, сменившим пол, не только запретят вступать в брак, но и усыновлять детей.
Новая Конституция, которая была принята по итогам всероссийского референдума и вступила в силу 4 июля, закрепляет понятие брака как союза между мужчиной и женщиной. Несмотря на это, президент Владимир Путин позже заявил, что в России нет и не будет ограничений прав сексуальных меньшинств, а также по половому и национальным признакам.
Год назад Совет по правам человека выступил в защиту ЛГБТ-семей, воспитывающих детей. Они считают, что семью, состоящую из ребенка и двух однополых родителей, разрушать нельзя, а воспитание не должно являться подовом для расследования и уголовного преследования. Ответственный секретарь Совета при президенте по правам человека Ирина Киркора отметила, что воспитание детей однополой парой не должно являться поводом для уголовного преследования.
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