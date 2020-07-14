Согласно внесенным изменениям в постановление главного государственного санитарного врача России «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19» от 18 марта, теперь при пересечении границ страны всем прибывающим в России необходимо иметь при себе справку об отрицательном тесте на коронавирус, который был сделан не ранее чем за три дня до приезда. Если таковой нет, тест необходимо сделать в течение трех дней. При положительном результате следует самоизолироваться до выздоровления.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 730 тысяч, в мире — 13 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, а в Петербурге открылись музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.