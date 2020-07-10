В июне 2020 года в Петербурге умерло на 55% больше людей, чем за аналогичный период прошлого. Об этом сообщили в городском комитете по делам записи актов гражданского состояния. Позже в комитете по здравоохранению Петербурга рассказали, с чем это связано.
В Смольном объяснили, с чем связан резкий рост смертности в июне
В комитете по здравоохранению Петербурга пояснили, что причиной роста смертности был пик эпидемии коронавируса. В Петербурге он пришёлся на последнюю неделю мая и первую декаду июня, уточнили в комитете.
Так, за первые полгода 2020 года смертность в городе увеличилась на 12,9%: за это время в Петербурге скончалось на 3915 человек больше, чем за аналогичный период 2019 года. У большинства, а именно у 90%, был диагностирован COVID-19. В частности 2419 зараженных коронавирусом умерли от последствий тяжёлых хронических заболеваний. По данным ведомства, первопричиной смерти коронавирус стал у 1281 человека.
Кроме того, в регионах, сопоставимых с Петербургом по населению, показатель смертности также увеличился. В Москве рост составил около 17%, в Подмосковье — почти 14%, в Ленобласти — около 13%. В ведомстве считают, что в июле показатели смертности должны снизиться. Уточняется, что количество госпитализаций сократилось более чем на 70% по сравнению с периодом пиковой нагрузки.
Напомним, вчера, 9 июля, стало известно о том, что июне 2020 года в Петербурге скончались 7106 человек — в полтора раза больше, чем число летальных исходов за аналогичный период прошлого года. При этом существенную долю в этой статистике занимают смерти от COVID-19.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 710 тысяч, в мире — 12 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, а в Петербурге открываются музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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