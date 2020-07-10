В Смольном объяснили, с чем связан резкий рост смертности в июне

Так, за первые полгода 2020 года смертность в городе увеличилась на 12,9%: за это время в Петербурге скончалось на 3915 человек больше, чем за аналогичный период 2019 года. У большинства, а именно у 90%, был диагностирован COVID-19. В частности 2419 зараженных коронавирусом умерли от последствий тяжёлых хронических заболеваний. По данным ведомства, первопричиной смерти коронавирус стал у 1281 человека.