В Петербурге умерло 7106 человек за июнь. Это самая высокая смертность за последние десять лет

В июне 2020 года в Петербурге скончались 7106 человек — в полтора раза больше, чем число летальных исходов за аналогичный период прошлого года. Это следует из данных о смертности, опубликованных в комитете по делам ЗАГС. При этом существенную долю в этой статистике занимают смерти от COVID-19, пишет «Фонтанка».