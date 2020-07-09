В июне 2020 года в Петербурге скончались 7106 человек — в полтора раза больше, чем число летальных исходов за аналогичный период прошлого года. Это следует из данных о смертности, опубликованных в комитете по делам ЗАГС. При этом существенную долю в этой статистике занимают смерти от COVID-19, пишет «Фонтанка».
В Петербурге умерло 7106 человек за июнь. Это самая высокая смертность за последние десять лет
Июнь показал самую высокую месячная смертность в Петербурге за последние десять лет. Таких показателей не было даже в самые тяжелые периоды: в начале 2016 и 2017 годов было зафиксировано на 15 % меньше смертей. Согласно официальным данным, в Петербурге за июнь 2020 года 987 пациентов погибли из-за коронавируса, что составляет от общей смертности это 14%.
В мае 2020 года также зафиксировали высокую смертность. Тогда умерло 6427 человек — почти на четверть больше, чем в мае прошлого года с 4875 смертельными случаями.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 700 тысяч, в мире — 12 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, а в Петербурге открываются музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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