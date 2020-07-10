Растения — главный тренд 2020. Как зумеры, миллинеалы и их родители помешались на городских джунглях

Ольга Грицай, идеолог сообщества «Дача в Городе» вспоминает: еще 10 лет назад, когда кто-то говорил, что собирается сажать растения во дворе, то его называли сумасшедшим — как можно тратить время на такие глупости вместо зарабатывания денег. «Сейчас все изменилось — люди вышли из квартир на улицы и начали облагораживать территории, которые им, в общем-то, не принадлежат. Возможно, это связано с тем, что у нас появилось больше ресурсов, а в медиаполе — больше красивых картинок. Благодаря инстаграму мы видим, что наскучивший всем хлорофиллум из холлов школ и больниц при красивой подаче может прекрасно выглядеть». Ольга отмечает и то, что сильно вырос ассортимент растений, особенно по сравнению с доступными в начале 2000-х. Недорогие удобрения и специальные лампы помогли воплотить концепцию urban jungles на северных петербургских подоконниках — все чаще в окнах брезжит фиолетовый свет фитолампы. «Раньше секреты ухода за растениями надо было вычитывать в газетах, выписывать специальные издания или спрашивать совета у старших родственников. Складывалось впечатление, что история эта очень мутная — было непонятно, как не загубить растения». Именно поэтому разведение сада в горшочках на окне было прерогативой пенсионеров и домохозяек — тех, у кого было достаточно времени на поиск информации и уход, а также обмен растениями.