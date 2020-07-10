Несколько месяцев дома взаперти — и жители больших городов повально начали проращивать салат, озеленять балконы и потихоньку превращать гостиные в домашние джунгли. «Собака.ru» и петербургские популяризаторы домашнего растениеводства рассуждают почему забота о монстерах и фикусах в горшке перестала быть «бабушкиным хобби» и стала новым черным, а точнее — зеленым.
Растения — главный тренд 2020. Как зумеры, миллинеалы и их родители помешались на городских джунглях
22 июня театр «Лисео» в Барселоне открылся после карантина произведением «Хризантемы» Джакомо Пуччини. Ничего необычного — только в зрительном зале на красных креслах восседали 2292 растения в горшках. Перформанс называется «Концерт для биоценоза» — то есть для всех существ нашей экосистемы. Возможно, этот концерт — самая точная метафора происходящего после пандемии: мы стали куда внимательнее относиться к зеленым существам вокруг нас, а увлечение комнатными растениями и садоводством окончательно стало новой нормой и главным хобби этого года. Да, тренд на экологию, осознанность, возвращение в лоно природы и до коронавируса просвечивал через каждый третий заголовок в медиа. Но одно дело читать про Грету Тунберг и ходить на экологическую выставку в Музей «Гараж», совсем другое — систематически проращивать косточки авокадо на подоконнике, сажать цветочки под окном и озеленять балкон. Еще лет 10–15 назад в России это считалось «бабушкиным» хобби или странной блажью — теперь зеленых питомцев стали осознанно заводить и зумеры, и миллинеалы, и их родители.
Цифры не обманешь: материалы про озеленение балконов и городские палисадники по популярности на сайте «Собака.ru» уступали разве что ленте новостей о коронавирусе — к нашему большому удивлению. Еще одна цифра: 6 миллионов 391 тысячу долларов собрали на предзаказах на платформе kickstarter создатели керамического горшка Terraplanter для выращивания без земли эпифитов — орхидей и папоротников. Да-да, любители домашнего озеленения заказали этот нехитрый девайс на пол-миллиарда рублей во время экономического кризиса. И финальный аккорд: видео под тэгом #plantparents в TikTok набрали более 300 миллионов просмотров. Можем заявить почти официально: забота о растениях — новый черный, точнее зеленый. Сестры Белла и Джиджи Хадид теперь позируют с совочком и ведерком — на своей ферме в Пенсильвании они высадили 1500 лавандовых кустов, в клубе растениеводов также — дизайнеры Рик Оуэнс и Зак Позен. Во время пандемии рассада взошла и в отечественном фэшне. Озеленительный проект Flowgardenz делает сэт-дизайн для видео-проектов глянцевых журналов, а Хозяйка КМ20, it-girl Ольга Карпуть позирует в обнимку с набором рассады из магазина проекта. Ну а фон в виде листика монстеры и вовсе стал маст-хэвом карантинных прямых эфиров и сториз.
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Волшебный горшочек, который уже заказали более чем на 6 миллионов рублей
Ольга Грицай, идеолог сообщества «Дача в Городе» вспоминает: еще 10 лет назад, когда кто-то говорил, что собирается сажать растения во дворе, то его называли сумасшедшим — как можно тратить время на такие глупости вместо зарабатывания денег. «Сейчас все изменилось — люди вышли из квартир на улицы и начали облагораживать территории, которые им, в общем-то, не принадлежат. Возможно, это связано с тем, что у нас появилось больше ресурсов, а в медиаполе — больше красивых картинок. Благодаря инстаграму мы видим, что наскучивший всем хлорофиллум из холлов школ и больниц при красивой подаче может прекрасно выглядеть». Ольга отмечает и то, что сильно вырос ассортимент растений, особенно по сравнению с доступными в начале 2000-х. Недорогие удобрения и специальные лампы помогли воплотить концепцию urban jungles на северных петербургских подоконниках — все чаще в окнах брезжит фиолетовый свет фитолампы. «Раньше секреты ухода за растениями надо было вычитывать в газетах, выписывать специальные издания или спрашивать совета у старших родственников. Складывалось впечатление, что история эта очень мутная — было непонятно, как не загубить растения». Именно поэтому разведение сада в горшочках на окне было прерогативой пенсионеров и домохозяек — тех, у кого было достаточно времени на поиск информации и уход, а также обмен растениями.
Ольга не считает пандемию триггером феноменальной любви к зеленым друзьям среди петербуржцев — скорее интерес к теме волнообразный. «Просто сейчас — новый пик. Важно на нем закрепиться: совсем не обязательно с головы до пят уходить в садоводство — надо радоваться своим маленьким результатам». Тем более, что фитодизайн-проект подоконника можно переадресовать профессионалам, например, амбассадорам домашнего озеленения, проекту Plant’s for friends. Его основательница Варвара Щербакова помогает с озеленением жизненного пространства фотографу Маше Павловской и главному редактору журнала «Собака.ru» Яне Милорадовской, а теперь и вовсе несет растения на парковки в рамках проекта «На парковке парк», придуманного вместе с художником Ильей Кулешовым, урбанисткой Ольгой Мнишко и сообществом «Зеленый Петербург». Первый прицеп с зеленью и лавочками установлен на Чкаловском проспекте, по задумке создателей подобные мобильные клумбы вскоре появятся на многих улицах города.
«Я помню фестиваль “Экосинтез” в закрывшейся уже “Тайге” — тогда к обмену растениями, организованному Ольгой Грицай, подтянулась молодая публика, приходило очень много людей. Эту тему продвигала и “Новая Голландия”, там в 2012 году был разбит общественный огород от LavkaLavka, проходили лекции», — рассказывает дизайнер Оля Марченко, автор телеграм-канала Vegetation, которая тогда делала афиши для эко-мероприятий, хотя темой комнатных растений интересовалась поверхностно. «Сначала я брала все растения подряд, самые попсовые, а потом поняла, что мне не интересны питомцы формата «зеленая мебель», вроде щучьего хвоста, которые невозможно "убить" даже при посредственном уходе. Теперь мне интересно доставить редкие виды, своего рода челлендж — смогу я их вырастить или не смогу». Искать экзотические экземпляры Ольга советует в магазине при Ботаническом саду. Сейчас она поступает на биологический факультет СПбГУ — любовь к зеленым питомцам привела ее в генную инженерию. «Мне настолько снесло голову, что я решила пойти в науку».
«Мода на urban jungle и магазины с растениями в горшках — виток зеленого консьюмеризма, что в любом случае лучше покупки цветов, выращенные на полях с пестицидами. Их срезают и везут за тысячи километров — это, мягко говоря, не экологично», — рассказывает искусствовед и автор телеграм-канала Plant’s curator Дарья Болдырева. «Лучше обмениваться растениями и покупать их у своих друзей и на Аvito у бабушки — так процесс домашнего озеленения становится экологичнее. Потому что в красивых бутиках продают не разведенные локально замиокулькасы и шеффлеры — их везут из Голландии и других стран». «Тема растений стала актуальна в мире 20–25 лет, это до российской действительности она дошла только сейчас. Я связываю это с повсеместным распространением экологической повестки. Это отразилось и на философии: разные мыслители, например, Тимоти Мортон с его «Темной экологией», стали рассматривать объекты довольно далекие от человеческого разума и оптики. Речь о растениях, животных, грибах, вирусах. Мыслить и осознавать себя может любой, но это мышление не похоже на наше. Вслед за философами потянулись и журналисты, антропологи, экологи, и, конечно, современные художники. В какой-то момент работы на тему антропоцена, разумом птиц, чувствами растений и животных в какой-то момент превратились в лавину — достаточно посмотреть на списки работ любой мировой биеннале».
В 80-е на советском телевидении шла программа «А ну-ка, девушка», вел ее Александр Масляков. Среди конкурсов, которые надо было пройти красоткам и умницам со всей страны, была викторина на знание комнатных растений. Ведущий брал со стеллажа горшок, ставил на стол, а девушка должна была назвать, что в нем растет. «Цикломен? Даже я знаю, что такое цикломен!» — комментировал Масляков ход соревнования. В советское время разведение нехитрых фикусов, декабристов и алоэ для украшения стандартных интерьеров, кажется, было исключительно женским хобби. «Быть парнем, который разводит спатифиллумы и кактусы — секси», как будто говорят нам герои инстаграм-аккаунта Boys with Plants, на который подписано почти 200 тысяч человек. Куратор аккаунта Скотт Кейн проповедует принцип дайверсити, а его главная цель — показать многообразие парней-растениеводов со всего мира и их любовь к растениям. Приветствуются транс-мужчины, парни со всевозможными цветами кожи, разного телосложения и возраста.
В Петербурге мы тоже наблюдаем внегендерное и вневозрастое plants parenting — явление, когда молодые люди заводят целую семью растений и увлеченно ухаживают за ними, словно за детьми. Например, молодой дизайнер из Кудрово Алексей Афанасович разбил под окнами своей многоэтажки сад, вдохновленный ландшафтными изысками на Новой Голландии и срывает овации от бабушек-соседок. Дело, скорее всего, не только в том, что зумеры и миллинеалы не спешат обзаводиться детьми, а потому, что мы действительно стали внимательней к своей среде обитания. И если повлиять на экологические трагедии, вроде той, что произошла в Норильске, горожанин не может, то сделать экосистему в отдельно взятой квартире чуть более пригодной для жизни — вполне реально. Начать можно просто с того, чтобы кинуть в землю косточку от авокадо.
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