Каждый десятый россиянин потерял доход из-за пандемии. Минэкономразвития в это не верит

Министерство экономического развития опровергло результаты исследования компании «Росгосстрах Жизнь» и научно-технического центра «Перспектива», которые говорят о значительном снижении доходов россиян. Ведомство предпочитает ссылаться на статистику Росстата об уровне средней номинальной зарплаты — в апреле она составила 49,3 тысячи рублей. Также в Минэкономразвития отмечают — во время пандемии реальные зарплаты снизились всего на 2%.

«Одним из основных индикаторов доходов населения является потребительский спрос, который с мая, по данным ФНС и ЦБ, показывает рост. Так, во второй половине июня потребительский спрос превысил уровень марта — 114,4 миллиардов рублей в период с 16-30 июня против 108 млрд. Центробанк также фиксирует, что падение доходов населения к началу мая замедлилось — данные ЦБ по покупках по банковским картам показали возврат к обычному уровню потребления», — добавляют в Минэкономразвития.

В результатах исследования сомневаются и в Кремле. «Я бы осторожно ответил, что мы не знаем методологии подсчета, выборка не самая большая, на основе такой выборки делать выводы по федеральному уровню некорректно», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. С аргументами не согласна заведующая лабораторией исследований рынков труда РАНХиГС Елена Гришина, считающая, что министерство приводит статистику о зарплатах, которые не сопоставимы с данными о доходах. «Зарплата — важная часть, но не весь доход домохозяйства», — отметила она.