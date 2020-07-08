По каждому случаю смерти медицинского работника, если существовала возможность заражения коронавирусом во время исполнения трудовых обязанностей, должно проводиться расследование обстоятельств произошедшего — его проведет руководство медучреждения совместно с Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора и представителями и Фонда социального страхования.

«К настоящему моменту единовременные страховые выплаты произведены по факту смерти 40 медицинских работников. Другие заявления находятся на рассмотрении. В то же время, единовременные страховые выплаты медицинским работникам, перенесшим заболевание в результате инфицирования COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, произведены из Фонда социального страхования в более чем 14 тысяч случаев. Сроки проверки в случае временной нетрудоспособности значительно сокращены», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Минздрава.

Напомним, в середине июня глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила об 489 умерших от новой коронавирусной инфекции COVID-19 врачах. Это больше, чем в «Списке памяти», который медики ведут самостоятельно — в нем на тот момент числились 444 фамилии. Однако в пресс-службе ведомства озвученные Самойловой цифры опровергли, назвав их «неофициальными». Позже глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о том, что в России от коронавируса умерли минимум 40 врачей. Cоветник президента пообещал 98-летней петербурженке Зинаиде Корневой, которая к июню 2020 года собрала уже 4 миллиона рублей в поддержку российских врачей, пообещал разобраться в различиях статистики смертей медиков от COVID-19.