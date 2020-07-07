Уже сейчас Зинаида Корнева и ее команда помогли 143 семьям, «а ожидают еще столько же». В неофициальном «Списке памяти» врачей и медработников, погибших от новой коронавирусной инфекции, более 500 имен — и на государственную поддержку большинство не могут рассчитывать из-за «многочисленных бюрократических препятствий». Ранее глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о том, что в России от коронавируса умерли минимум 40 врачей.

Валерий Фадеев обещал оказать содействие, чтобы разобраться в этой ситуации и помочь тем, кто оказался «за бортом». «Помощь от государства получат всего 50 семей, а цифры гораздо больше. Мы обсуждаем, как ваш опыт использовать, чтобы попробовать расширить круг тех семей, которые получат помощь от государства. Будем ваше дело продолжать», — отметил он.

Напомним, в середине июня глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила об 489 умерших от новой коронавирусной инфекции COVID-19 врачах. Это больше, чем в «Списке памяти», который медики ведут самостоятельно — в нем на тот момент числились 444 фамилии. Однако в пресс-службе ведомства озвученные Самойловой цифры опровергли, назвав их «неофициальными».

К началу июня ветеран Великой Отечественной войны, 98-летняя Зинаида Корнева собрала 4 050 000 рублей миллиона рублей в поддержку российских врачей, заболевших коронавирусом. Все средства направили семьям медиков, погибших от COVID-19. Так, 135 семей из разных регионов России получили эти средства. Большая часть пожертвований ушла в Дагестан, в котором сложилась очень тяжелая эпидемиологическая обстановка.