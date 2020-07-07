По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, всего за первое полугодие банкротами стали 42,7 россиян — в сравнении с аналогичным периодом 2019 года число финансово несостоятельных людей выросло на 47%. Во втором квартале рост числа банкротов замедлился — период с апреля по июнь суды вынесли 20,4 тысячи решений.

Всплеск банкротства в июне является следствием ограничений, введенных в России в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. «Суды в период ограничений с 19 марта по 11 мая редко рассматривали банкротные дела компаний и меньше, чем обычно, в отношении граждан. Уже в конце второго квартала, вернувшись к стандартному режиму работы, суды отчасти компенсировали недобор решений в предыдущие месяцы», — отметил РБК руководитель Единого федерального реестра сведений о банкротстве Алексей Юхнин.

По мнению Юхина, высокие темпы роста банкротств сохранятся во второй половине 2020 года. «До конца года все еще будут действовать «доковидные» факторы: повышение информированности граждан, наработка технологий управляющими и практики судами плюс отложенный спрос. Примерно к осени у них накопится 90 дней просроченного долга. Разумеется, не все несправившиеся пойдут в банкротство, ведь и до пандемии потенциальных банкротов было более 1 миллиона. Плюс возможности судов тоже ограничены», — добавил он.