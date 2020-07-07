В июне 2020 года суды признали банкротами 11,5 тысяч россиян — в том числе индивидуальных предпринимателей. Это в 2,2 раза больше, чем годом ранее. Такого количества рассмотренных дел о финансовой несостоятельности не наблюдалось ни в одном месяце с 2015 года, когда была принята норма о банкротстве физических лиц.
После отмены самоизоляции в России стало вдвое больше банкротов
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По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, всего за первое полугодие банкротами стали 42,7 россиян — в сравнении с аналогичным периодом 2019 года число финансово несостоятельных людей выросло на 47%. Во втором квартале рост числа банкротов замедлился — период с апреля по июнь суды вынесли 20,4 тысячи решений.
Всплеск банкротства в июне является следствием ограничений, введенных в России в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. «Суды в период ограничений с 19 марта по 11 мая редко рассматривали банкротные дела компаний и меньше, чем обычно, в отношении граждан. Уже в конце второго квартала, вернувшись к стандартному режиму работы, суды отчасти компенсировали недобор решений в предыдущие месяцы», — отметил РБК руководитель Единого федерального реестра сведений о банкротстве Алексей Юхнин.
По мнению Юхина, высокие темпы роста банкротств сохранятся во второй половине 2020 года. «До конца года все еще будут действовать «доковидные» факторы: повышение информированности граждан, наработка технологий управляющими и практики судами плюс отложенный спрос. Примерно к осени у них накопится 90 дней просроченного долга. Разумеется, не все несправившиеся пойдут в банкротство, ведь и до пандемии потенциальных банкротов было более 1 миллиона. Плюс возможности судов тоже ограничены», — добавил он.
Напомним, в начале июня говорилось о том, что 150 тысяч петербуржцев лишились работы из-за пандемии коронавируса. Такие данные следуют из результатов исследования, проведенного аналитиками НИУ ВШЭ совместно с Комитетом по труду и занятости Петербурга. Кроме того, к середине июня число безработных в Петербурге достигло 86 698 человек. Как заявил глава Комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко, в настоящий момент «формально ситуация на рынке труда очень жесткая».
Ранее Министерство труда и социальной защиты России подготовило проект постановления правительства «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020 году», согласно которому предложено запретить увольнения по инициативе работодателя во время пандемии коронавируса. Также документ прописывает условия вывода работников в смены и права на изменение их обязанностей без согласия.
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