Сиеста! В Госдуме предложили сократить рабочий день при аномально жаркой погоде

Например, если температура воздуха на рабочем месте приближается к отметке 28,5 градусов, продолжительность пребывания в нем снижается на один час. При повышении температуры до 29 градусов — на два часа, а до 30,5 градусов — сразу на четыре. Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, реагируя на рекомендацию Роспотребнадзора, отметил, что это вполне возможно — Трудовым кодексом установлены нормы, которые позволяют регулировать рабочее время и формировать порядок неполной занятости.

«В целом я, конечно, позитивно отношусь, но понимаю, что работодатель понесет определенные издержки, убытки в связи с тем, что меньше времени работники будут находиться на рабочих местах, и это может повлиять на производительность труда. Но в целом, исходя из тех обстоятельств, в которых мы сегодня находимся, это вынужденная мера, и она поможет не допустить массового заболевания людей, ухудшения здоровья и даже возникновения страховых случаев, связанных с травмами на производстве», — приводит «Агенство Москва» слова Нилова.

Также депутат отметил, что соответствующие изменения могут быть внесены в Трудовой кодекс — это поможет дополнительно урегулировать вопросы работы при аномальных погодных условиях, однако не даст гарантии того, что работодатель будет соблюдать закон.

«Полагаю, что профсоюзные организации, в частности, Федерация независимых профсоюзов России и Конфедерация труда России, которые входят в трехстороннюю комиссию, проанализировав, как они это обычно делают, сложившуюся практику, в интересах работников этот вопрос дополнительно, возможно, вынесут на обсуждение на трехсторонней комиссии. По крайней мере, на встрече с руководством профсоюзов я этот вопрос им задам для того, чтобы иметь обратную связь и понимать, как организации услышали Роспотребнадзор, и не нарушались ли массово права работников в связи с аномальными погодными условиями», — добавил он.