Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию РФ. Они вступят в силу уже завтра

По словам главы государства, окончательное слово по поправка могли сказать только граждане страны. «Окончательное слово по поправкам к Конституции могли сказать только граждане России: мы приняли это решение вместе», — заявил Путин в ходе видеоконференции с рабочей группой по поправкам к Конституции. Также президент отметил, что голосование показало «высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам».

Напомним, поправки к Конституции Российской Федерации поддержали 77,92% проголосовавших. Об этом говорят данные Центральной избирательной комиссии по итогам обработки протоколов. Против поправок к Конституции проголосовали 21,27% россиян. Общая явка составила 67,97%.

15 января президент России Владимир Путин обратился c посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил передать часть обязанностей главы государства Государственной думе. Тогда заявлялось, что закон о внесении поправок в Конституцию Российское Федерации могут принять «до исхода весны», после чего будет проведено всенародное голосование — референдум.

16 марта Конституционный суд признал закон о поправках к Конституции России законным. Ранее проект изменений прошел все три парламентских чтения, был одобрен Советом Федерации и парламентами всех 85 регионов страны, а также подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

25 марта Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Одним из главных заявлений стал перенос Всероссийского голосования по поправкам к Конституции, запланированного ранее на 22 апреля. Позже президент объявил новую дату голосования. Его рекомендовано проводить на открытом воздухе в течение нескольких дней.

Центризбирком РФ не стал обязывать всех членов участковых избирательных комиссий проходить тестирование на коронавирус перед всероссийским голосованием по поправкам в Конституцию. Во время недели голосования у нескольких членов петербургских избирательных комиссий обнаружили коронавирус.