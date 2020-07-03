Глава Минздрава заявил о 40 умерших от COVID-19 медиках. В неофициальном «Списке памяти» — 526

«Сейчас в стране произведено 40 выплат Фондом соцстрахования. Кроме того, есть случаи, по которым ведется расследование», — заявил «Интерфаксу» Мурашко. Как отметил министр здравоохранения, работа в «красных зонах» больниц, перепрофилированных под пациентов с COVID-19 — это повышенный риск, за который предусмотрены специальные доплаты.

В неофициальном «Списке памяти», который медики ведут самостоятельно, на данный момент зафиксировано 526 смертей от новой коронавирусной инфекции среди врачей. По официальным данным, к 3 июля в России от COVID-19 скончались 9 859 человек.

В середине июня глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила об 489 умерших от новой коронавирусной инфекции COVID-19 врачах. Это больше, чем в «Списке памяти», который медики ведут самостоятельно — в нем на тот момент числились 444 фамилии. Однако в пресс-службе ведомства озвученные Самойловой цифры опровергли, назвав их «неофициальными».

Число заболевших коронавирусом в России превысило 660 тысяч, в мире — 10 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, а в Петербурге открываются музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.