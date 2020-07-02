Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России 1 июля в 21:00. Россияне могли проголосовать в период с 25 по 30 июня, основным днем голосования была минувшая среда, 1 июля. Подсчет голосов осуществлялся по всем семи дням голосования. Для того, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины принявших участие в общероссийском голосовании, при этом порог явки не установлен.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин обратился c посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил передать часть обязанностей главы государства Государственной думе. Тогда заявлялось, что закон о внесении поправок в Конституцию Российское Федерации могут принять «до исхода весны», после чего будет проведено всенародное голосование — референдум.

16 марта Конституционный суд признал закон о поправках к Конституции России законным. Ранее проект изменений прошел все три парламентских чтения, был одобрен Советом Федерации и парламентами всех 85 регионов страны, а также подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

25 марта Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Одним из главных заявлений стал перенос Всероссийского голосования по поправкам к Конституции, запланированного ранее на 22 апреля. Позже президент объявил новую дату голосования. Его рекомендовано проводить на открытом воздухе в течение нескольких дней.

Центризбирком РФ не стал обязывать всех членов участковых избирательных комиссий проходить тестирование на коронавирус перед всероссийским голосованием по поправкам в Конституцию. Во время недели голосования у нескольких членов петербургских избирательных комиссий обнаружили коронавирус.