Анна Семак откровенно о веганстве, религии и браке: «Любовь — полная свобода выбора, а не присвоение себе чужого»

Про веганство

Многие представители ЛГБТ-сообщества говорят, что осознали свою сексуальную ориентацию еще в детстве. Так и я понимала, что я веган, еще маленькой девочкой. И так же, как многие, живя в патриархальной, авторитарной семье, не могла заявить родителям, что не ем мяса. Я выросла в частном доме, у нас были куры и кролики. А за забором — скотобойня, на которой каждый день убивали животных. От душераздирающих криков свиней я страдала так же, как от потери своих дворовых питомцев, с которыми вроде дружила, а потом они оказывались на столе. Мама хитрила, выдавая крольчатину за капусту. Слишком часто я задавала вопросы: почему животные делятся на домашних любимцев и сельскохозяйственных? Почему люди не едят кошек, а кроликов едят? В этом чувствовалась острая несправедливость и человеческое лицемерие. Так еще в детстве я дала себе слово, что, как только избавлюсь от родительской опеки, стану веганом. И сдержала его.

Да, я не стала бунтовать, будучи подростком, а дождалась совершеннолетия. Бунтовать в моей семье было невозможно, спорить с родителями — запрещено, причем на любые темы. Многие установки, перенятые мною у мамы, я прорабатывала очень долго. Например, она говорила, что мужчина с пухлыми губами — это патология. Блондин — отвратительно. Запах роз тошнотворен. Черемуха убивает насмерть. Кофе — гадость. Я сама не заметила, как прочно эти пазлы стали частью моей прошивки. У мамы были свои личные опыты, свои травмы, и она пыталась меня убедить, что ее мнение — единственная верная установка. Из-за таких паттернов мы часто не замечаем, где наше личное мнение, а где чужое.

Кстати, со временем моя мама тоже пришла к идее вегетарианства, глядя на меня, на то, как я выгляжу. Она отказалась от глютена, отказалась от сахара. Так я, никого не вербуя (а я против агрессивной позиции в чем бы то ни было), своим примером показала ей, что эта система питания более здоровая, осознанная. И мне нравится влиять на людей именно личным примером.Убедившись в пользе вегетарианства, я продолжила изучать вопрос и убедилась, что проблема гораздо шире, а предубеждений больше, чем кажется на первый взгляд. Мое сознание перевернул фильм «Земляне» с Хоакином Фениксом. Под музыку Moby он повествует о проблеме жестокого обращения человека с животными, вреде животноводства и рыболовства в глобальных масштабах.

Сознание не только мое, но и моего мужа — человека, который очень глубоко разбирается в вопросах спорта и медицины, — перевернул фильм The Game Changers. Арнольд Шварценеггер, исполнивший камео в этой картине, признался, что это его лучшая роль самого себя. Документальное кино про спортсменов‑веганов, достигших пика карьеры как раз тогда, когда поменяли питание. Грамотно собранный дайджест научных исследований различных диетологов, доказывающий, что растительное питание более адекватное и здоровое, чем мясное. Мне кажется, сам факт, что американские пожарники и военно-морской флот переходят на веганскую диету, говорит о многом.

Вдохновившись, я написала сказку для взрослых и детей «Чапик на Занзибаре» — про песика, который не ел своих друзей, путешествовал по миру, освещал глобальные проблемы экологии, животноводства, вольерной охоты и браконьерства, в поисках новых смыслов и решения жизненно важных задач.