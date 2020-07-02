Писательница, правозащитница и пассионарий выступает против расизма, экстремизма, оккультизма, жестокого обращения с животными и других ужасных вещей! Целостности и рассудительности жены главного тренера ФК «Зенит», матери семерых детей и (до сих пор не можем поверить!) вот-вот бабушки, можно позавидовать. А можно — поучиться, как делают миллион подписчиков ее инстаграма @annas_secret_garden. Недавно Семак выпустила книгу «Близость как способ полюбить себя и жизнь» и спродюсировала документальный фильм о жизни детей-альбиносов в Африке «A Song of Hope». Мы спросили у Анны, какие события сформировали ее нравственную идентичность. Анна — лауреат премии «Собака.ru ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга» 2020.
Анна Семак откровенно о веганстве, религии и браке: «Любовь — полная свобода выбора, а не присвоение себе чужого»
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Платье Dries Van Noten, платок Gucci, цепь Marni, цепочка Timeless, браслет и кольцо Alexander McQueen, кольцо Chloè (все — ДЛТ)
Про веганство
Многие представители ЛГБТ-сообщества говорят, что осознали свою сексуальную ориентацию еще в детстве. Так и я понимала, что я веган, еще маленькой девочкой. И так же, как многие, живя в патриархальной, авторитарной семье, не могла заявить родителям, что не ем мяса. Я выросла в частном доме, у нас были куры и кролики. А за забором — скотобойня, на которой каждый день убивали животных. От душераздирающих криков свиней я страдала так же, как от потери своих дворовых питомцев, с которыми вроде дружила, а потом они оказывались на столе. Мама хитрила, выдавая крольчатину за капусту. Слишком часто я задавала вопросы: почему животные делятся на домашних любимцев и сельскохозяйственных? Почему люди не едят кошек, а кроликов едят? В этом чувствовалась острая несправедливость и человеческое лицемерие. Так еще в детстве я дала себе слово, что, как только избавлюсь от родительской опеки, стану веганом. И сдержала его.
Да, я не стала бунтовать, будучи подростком, а дождалась совершеннолетия. Бунтовать в моей семье было невозможно, спорить с родителями — запрещено, причем на любые темы. Многие установки, перенятые мною у мамы, я прорабатывала очень долго. Например, она говорила, что мужчина с пухлыми губами — это патология. Блондин — отвратительно. Запах роз тошнотворен. Черемуха убивает насмерть. Кофе — гадость. Я сама не заметила, как прочно эти пазлы стали частью моей прошивки. У мамы были свои личные опыты, свои травмы, и она пыталась меня убедить, что ее мнение — единственная верная установка. Из-за таких паттернов мы часто не замечаем, где наше личное мнение, а где чужое.
Кстати, со временем моя мама тоже пришла к идее вегетарианства, глядя на меня, на то, как я выгляжу. Она отказалась от глютена, отказалась от сахара. Так я, никого не вербуя (а я против агрессивной позиции в чем бы то ни было), своим примером показала ей, что эта система питания более здоровая, осознанная. И мне нравится влиять на людей именно личным примером.Убедившись в пользе вегетарианства, я продолжила изучать вопрос и убедилась, что проблема гораздо шире, а предубеждений больше, чем кажется на первый взгляд. Мое сознание перевернул фильм «Земляне» с Хоакином Фениксом. Под музыку Moby он повествует о проблеме жестокого обращения человека с животными, вреде животноводства и рыболовства в глобальных масштабах.
Сознание не только мое, но и моего мужа — человека, который очень глубоко разбирается в вопросах спорта и медицины, — перевернул фильм The Game Changers. Арнольд Шварценеггер, исполнивший камео в этой картине, признался, что это его лучшая роль самого себя. Документальное кино про спортсменов‑веганов, достигших пика карьеры как раз тогда, когда поменяли питание. Грамотно собранный дайджест научных исследований различных диетологов, доказывающий, что растительное питание более адекватное и здоровое, чем мясное. Мне кажется, сам факт, что американские пожарники и военно-морской флот переходят на веганскую диету, говорит о многом.
Вдохновившись, я написала сказку для взрослых и детей «Чапик на Занзибаре» — про песика, который не ел своих друзей, путешествовал по миру, освещал глобальные проблемы экологии, животноводства, вольерной охоты и браконьерства, в поисках новых смыслов и решения жизненно важных задач.
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Платье Stella McCartney, платок Gucci, цепь Marni, цепочка Timeless, браслет и кольцо Alexander McQueen, кольцо Chloè, сапоги Isabel Marant (все — ДЛТ)
Про толерантность
Мой папа — композитор, регент хора. Когда мне было 6 лет, мы с родителями пришли в гости к их друзьям, семье оперной певицы, недавно усыновившей темнокожего мальчика. Тогда я впервые увидела человека с другим цветом кожи. И насколько меня поразила ее смелость! Ведь это было в Твери в конце 1980‑х, человек пошел против системы, бесстрашно включив в наше кондовое советское общество совершенно незнакомого индивида. Этот мальчик был такой артистичный, ничем не отличающийся от нас. (Рома Романов, танцор, шоумен. — Прим. ред.)
Взрослой я изучила историю расизма от самых корней и поняла, почему слово «негр» вызывает такую сильную реакцию, почему его нельзя произносить. Многие оправдываются тем, что просто атрибутируют. Ниггерами плантаторы называли своих рабов. Корнями это слово уходит в реки крови, истории о несправедливости, мучительном расставании, разделении семей, насилии, педофилии. Это такое же слово‑триггер, причиняющее боль, как для нас — Вторая мировая, холокост, ГУЛАГ. Сейчас эта тема обсуждается широко по всему миру, но России вроде как не касается: у нас не так много темнокожих и наши предки не были их рабовладельцами. Однако проблема расизма есть, и она глубже: открываешь газету, читаешь объявление — «Сдается квартира, только славяне» или «Требуется водитель, людям кавказской национальности просьба не беспокоиться». Нам предстоит провести большую работу, чтобы искоренить все, не такие яркие и очевидные прецеденты расизма.
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Платье Solace, очки Сeline (все — ДЛТ), серьги и колье из белого золота с бриллиантами Mercury (ДЛТ/Mercury)
Про религию
Часто встречаю людей, которые говорят: «Я атеист». А в ходе разговора выясняется, что атеист не он, а его авторитарный отец. И все, что есть в этом человеке, вообще не его. Но есть и другой перекос. Моя семья всегда была глубоко религиозной.
В подростковом возрасте многие каноны становятся неудобными. Прожив какое-то время в вакууме, ты неожиданно попадаешь в реальный, искусительный мир, полный соблазнов, тебе не объясняют толком, что к чему (тема сексуального воспитания, к примеру, была под запретом), а дают четкие установки: так, это нельзя, это плохо, ты должна покаяться, должна быстрее выйти замуж, ты должна, должна, должна…
У меня возник внутренний бунт — это часто бывает с детьми из религиозных семей. Но я понимала, что вера мне нужна, она дает ощущение мира внутри, и со временем, разобравшись во всем самостоятельно, вернулась, выбрав серединный путь: никого не вербую, не обличаю, четко зная, ради чего живу и к чему хотелось бы прийти в итоге. Знаете, когда заканчивается вера и начинается экстремизм? Когда заканчивается любовь. Богу совершенно не интересно, как мы выглядим. Человек так устроен, что, окунувшись в религиозную жизнь, он ищет немедленных материальных доказательств присутствия Бога в своей жизни.Новообращенный человек очень любит снять с себя всякую ответственность, переложив ее на духовника, желательно старца с хорошим рейтингом.
Пройдя этот путь, сегодня я сознательно не ищу никаких чудес, мироточивых икон, предсказаний. Для меня само по себе чудо, что, сколько бы раз я ни падала, Господь всегда рядом, я это чувствую. Чудо — иметь духовную поддержку, но быть готовым в любой момент принять важное решение самостоятельно, если речь идет о добром деле, например об усыновлении, что уже благословлено Богом.
Жить по заповедям (по совести), делать побольше хорошего, никого не осуждать и помнить, что у каждого святого есть прошлое, у каждого грешника — будущее.
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Пояс, надетый как шарф No.21 (ДЛТ), серьги из белого золота с бриллиантами Mercury (ДЛТ/Mercury)
Про брак
Есть и вещи, к которым я поменяла отношение кардинально. Помню, мне было около двадцати, я ехала в машине в университет, а моя подруга, старше на 12 лет, плакала в трубку, рассказывала, как ей изменил муж и она его простила. Я была преисполнена возмущения: как можно простить измену? Как можно простить предательство? Это надо себя так не уважать! Тогда она ответила: «Поговорим через 12 лет».
Сегодня я смотрю на это без привязки к личному опыту. Просто с годами я поняла истинную ценность брака — он не строится исключительно по твоим правилам.
Это квест, компьютерная игра, в которой ты каждый раз повышаешь уровень сложности, проходя новые испытания. Со временем ты начинаешь ценить человека, который рядом с тобой по-настоящему, ведь он ради тебя тоже идет на какие-то лишения, учится коммуницировать, учится уступать, ломает себя в каких-то моментах. Ты понимаешь, что духовный рост в браке обусловлен в первую очередь смирением, терпением, мудростью, а не желанием подчинить себе всех и вся. Этот путь, который я обозначила себе в 20 лет: должно быть только так, и никак иначе, изменил — пошел вон, будет следующий! — мне, конечно, стыдно сейчас вспоминать, потому что это не про семью, а про какой-то нарцистический созависимый союз, когда ты присваиваешь себе человека, думаешь, что он должен принадлежать тебе безраздельно. Ведь любовь — это не присвоение себе чужого, это полная свобода выбора.
Текст: Кристина Шибаева
Фото: Абдула Артуев
Стиль: Эльмира Тулебаева
Ассистент стилиста: Елизаевта Кольмина
Визаж и волосы: Алена Кондратьева
Свет: Skypoint
Благодарим за помощь в организации и проведении съемки Юлю Шерер
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнера премии
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