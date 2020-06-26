Всего в перечень вошли 222 компании. Всего на данный момент перечень системообразующих организаций российской экономики включает более 1300 организаций. 43% предприятий относится к сфере промышленности, 14% — к сфере транспортного комплекса, 8% — к топливно-энергетическому комплексу, 8% — к сфере информации и связи, 7% — к сельскому хозяйству и пищеперерабатывающей промышленности, 6% — к сфере строительства, 5% — к сфере культуры, 3% — к сфере образования.

Напомним, из-за вынужденного закрытия, связанного с пандемией коронавируса, Третьяковская галерея потеряла почти три миллиона евро. До пандемии потерянные средства культурное учреждение хотело направить на новые проекты и программы и общее развитие музея. Ранее директор государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что за время пандемии коронавируса музей потерял около половины своих доходов. В середине апреля он также предположил, что ограничения на посещение музеев сохранятся и после окончания пандемии коронавируса.

Русский музей потерял около 90 миллионов рублей за время действия ограничений, введенных в марте в целях предотвращения распространения коронавируса в России. Как сообщил генеральный директор музея Владимир Гусев, из-за убытков рассматривалась возможность сделать вход в Летний сад платным. Позже от этой идеи отказались.