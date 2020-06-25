Бузова, Дзюба и Morgenshtern: Forbes составил рейтинг самых успешных звезд шоу-бизнеса моложе 40 лет

В 2019 году Forbes ограничил возраст участников рейтинга звезд 40 годами, поэтому список значительно «помолодел» — средний возраст участников составляет 32 года. В этом году рейтинг покинули в общей сложности 11 из 40 человек, и только один из них по возрасту — ведущий Comedy Club Павел Воля, которому исполнился 41 год. Остальным, как говорят в Forbes, «либо не хватило денег, либо популярности».

«Из-за денег за бортом остались рэперы Oxxxymiron, Face и Feduk, певица Монеточка, блогеры Саша Спилберг, Kate Clapp и Макс +100500: они, по оценкам Forbes, заработали за год меньше чем по $1 млн. Доходы троих спортсменов — фигуристки Евгении Медведевой, футболиста Игоря Акинфеева и хоккеиста Никиты Кучерова — превысили $1 млн, но они не добрали баллов по популярности», — отмечает издание.

В топ-10 рейтинга 2020 года вошли боец Хабиб Нурмагомедов, музыканты Ольга Бузова и Егор Крид, хоккеист Александр Овечкин, телеведущая Ксения Собчак, рэпер Тимати, певцы Дима Билан и Полина Гагарина, хоккеист Артемий Панарин, а также рэпер Баста. Футболист Артем Дзюба на 13-ой строчке, модель Ирина Шейк — на 16-ой, на 18-ой — Little Big. Замыкают рейтинг 40 самых успешных звезд шоу-бизнеса моложе 40 лет Noize MC, блогер Ида Галич и пианист Даниил Трифонов.

Напомним, в ноябре 2019 года Forbes впервые составил рейтинг российских блогеров, зарабатывающих на рекламе в Instagram. Лидером списка стала журналист, телеведущая и автор собственного YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» Ксения Собчак — с ежегодным доходом за успешную монетизацию в размере 1,6 миллиона долларов.