На днях петербургский блогер Мария Магдалена Тункара, известная в Instagram под ником @youngmasha, рассказала о визите сотрудников прокуратуры из-за видео про расизм, в котором она пародирует Николая Дроздова. Сотрудники заявили, что ее пост «может на 282 потянуть». «Собака.ru» девушка рассказала, почему решила вести блог о расизме, как она сталкивается с дискриминацией каждый день и почему количество ее хейтеров перевалило за миллион.
Блогер Мария Тункара— о расизме в России, black lives matter, травле и обвинении в распространении экстремистских материалов
О себе и первых столкновениях с расизмом
Я родилась в Петербурге и всю жизнь жила здесь. Мой отец приехал сюда из Мали получать высшее образование — еще будучи студентом познакомился с моей матерью, она россиянка, остался и основал свой бизнес. Он занимался борьбой с расизмом — выступал с лекциями, проводил мероприятия, например, «Марш против ненависти», жертвовал деньги пострадавшим от расизма, у него была организация «Африканское единство». Но со мной он об этой проблеме почему-то не разговаривал — видимо, думал, что это меня не коснется.
С детства я понимала, что не похожа на сверстников, но сначала в этом не было ничего плохого. Потом, когда мне было около 10 лет, ситуация ухудшилась: начались насмешки, насилие со стороны старшеклассников, которые считали себя борцами «за чистоту», они же каждый день на протяжении полутора лет изображали обезьян, когда проходили мимо меня. Во время спора одноклассник мог мне сказать, что меня изобьют его друзья-скинхеды. Поддержки со стороны учителей не было, классная руководительница травлю скорее поощряла. А у родителей я сама не просила помощи — казалось, что это стыдно, жалуются маме и папе только слабаки.
Я тогда еще не до конца понимала, что это из-за расизма — думала, что, возможно, могла этих людей чем-то спровоцировать или что я просто надумываю. Да, мне немножко говорят гадости, но что такого. Я начала понимать, что это дискриминация, у которой нет никаких причин, кроме цвета моей кожи, сильно позже, когда окончила школу. Я осознала, что никто не имел права считать меня человеком второго сорта из-за моей внешности. Это произошло так поздно, потому что без адекватной самооценки к этому прийти невозможно — а у меня из-за постоянных оскорблений она формировалась с трудом.
При этом мне все еще казалось, что это не расизм, потому что это же не рабство и не концлагерь. Как будто если ты не страдаешь настолько, то это все фигня. Про бытовые проявления расизма почему-то мало кто говорит, хотя они сильно отравляют жизнь множества людей.
С какими проявлениями бытового расизма сталкивается сейчас
Допустим, я открываю сайт «Авито» и вижу там «Сдам квартиру только славянам». И таких объявлений множество, с ними никак не борются, хотя это очевидная дискриминация. Я еще понимаю требование российского гражданства, возможно, иначе могут быть сложности с документами. Но требовать славянскую внешность в нашей стране, где живет 194 национальности, — это просто сюрреализм. Минимум раз в пару дней я слышу что-то мерзкое в свой адрес — хотя сейчас ситуация улучшилась, лет 10 назад все было еще хуже. Это постоянные окрики на улицах, оскорбления, глупые шутки в духе «А где так загорела», бесконечные «уезжай обратно» и «залезай на пальму». Кажется, лет с 15 я ничего нового не слышала — если вдруг кто-то придумает мне обзывательство, которого я раньше не встречала, то дам этому человеку 100 рублей.
Я сейчас работаю на себя, но знаю, что бывают сложности из-за цвета кожи и при трудоустройстве. Встречается и открытое унижение — в 2018 году у метро стоял студент из Африки, который носил на себе большую рекламу «Я загораю в таком-то солярии». На мой взгляд, это ужасно.
О блоге
При этом блог я завела без какой-то миссии — у меня была потребность высказаться и хотелось найти людей, которые мыслят, как я. Но я писала много о себе, своем опыте, видении мира и проблемах, а поэтому в какой-то момент начала говорить и о дискриминации, с которой сталкиваюсь, о том, как с этим можно справиться, что делать в таких ситуациях. Я высказывалась о расизме с 2018 года, но особого отклика у аудитории эта тема не вызывала — не у всех есть силы, чтобы пропускать такое через себя. Но когда начались протесты в США, на меня стали гораздо больше обращать внимание.
@youngmasha
Это Россия бро♬ original sound - ppppppebsjmwm
О травле за видео и визите прокуратуры
Недавно я запостила видео в TikTok о том, что в современной России существуют расизм и национализм — раньше я выкладывала только шуточки на эту тему или «зеркалки» в духе «А кто у тебя в семье? Белые? Ой, а как вас белых правильно называть? Бегр, да?» А тут решила попробовать поговорить серьезно. В ответ на этот пост начала получать тупые комментарии, что «обратный расизм тоже есть», «русских в России меньшинство, и их угнетают такие как вы», «хотите поставить всех на колено». Я записала следующее видео, пошутив, что ем белого русского мужчину на завтрак и всех угнетаю. Потом мне стали писать уже в ответ на это, что расисты просто защищают свою идентичность. Я ответила: «Чувак, у тебя кто-то отбирает идентичность? У тебя мама пароль от интернета забирает?». Дальше мне написали «Россия для русских», я ответила «Россия — для русских, банки — для анализов, гель — для душа». И вот после этого начался основной поток травли — хотя это даже не моя шутка, а блогера Сыендука. На один из комментариев «ахаха черная» я записала еще один тик-ток, пародируя Николая Дроздова: «Добрый день, дорогие зрители, с вами передача «В мире животных», и сегодня мы с вами увидим россиянина, который впервые увидел мулата. Посмотрите, как он волнуется и пытается отшутиться, не пугайте его, у него стресс».
@youngmasha
В мире животных с янгмашей♬ оригинальный звук - youngmasha
Мои видео стали публиковать ультраправые группы, и тогда начались прямые угрозы, писали: «Если эта мразь пройдет около такого-то места, то я ее изобью», а это в километре от моего дома. За пять минут мне пришло 20 сообщений в личку, после чего страницу «ВКонтакте» я закрыла. Тогда они начали отправлять мне бесплатные подарки с угрозами в подписях, потом перекинулись и на Instagram. При этом ультраправые группы продолжали тиражировать мои видео — и суммарно количество моих хейтеров достигло миллиона человек.
На самом деле, мне не в первый раз угрожают националисты. И я даже больше скажу, не первый раз я писала в блоге в Instagram о травле в интернете, все это «мы тебя найдем, мы тебя побьем» уже было. Поэтому мне смешно было читать, что кто-то обвиняет меня в хайпе на этой теме. В феврале я даже оставляла контакт своей мамы на странице и просила звонить ей, если я не выкладываю сториз дольше двух часов.
Причем я понимаю, если бы мне предъявляли за какие-то серьезные высказывания, например, по поводу протестов в США. А зацепились за какую-то ерунду, за шутки. Они даже начали врать, что у меня было другое видео, в котором я называю русских свиньями, но я его удалила. Понятно, что ничего подобного я даже подумать не могла, но у них были аргументы уровня: «Я точно-точно видел». Сейчас я им уже ничего не отвечаю, а просто баню — мне неинтересно вступать в диалог с человеком, который говорит: «Вали к себе в Африку, обезьяна». Если у собеседника адекватная позиция, я всегда открыта к разговору, даже если у нас разные точки зрения. А пытаться в чем-то убедить кучу хейтеров — это по уровню пользы как с камнем говорить, они не готовы воспринимать новую информацию.
В итоге к моей маме (по моему месту прописки) пришли по заявлению из прокуратуры с целью провести беседу о распространении экстремистских материалов. Видимо, они считают, что экстремистские материалы — это мои ответы на травлю и цитаты шуток.
О протестах в США
Я не совсем в праве судить, потому что все-таки там не живу, но, мне кажется, сложились несколько факторов. Во-первых, настроения целой страны не меняются мгновенно. Сегрегацию отменили совсем недавно, всего 60 лет назад межрасовые браки были под запретом. Разумеется, это не проходит сразу, еще живы люди, которые это помнят. А поколение, которое застало рабство, умерло совсем недавно. Во-вторых, есть проблема полицейского произвола. В-третьих, классовое неравенство: многие афроамериканцы по-прежнему изначально находятся на более низкой ступеньке, они вынуждены прикладывать больше усилий, чтобы просто жить. Они должны сталкиваться с оскорблениями, преодолевать бесконечный хейт — и некоторые ломаются, не у всех есть силы на это. Так что я понимаю, почему они вышли на улицы. Мне не нравится, когда внимание акцентируют на погромах — имущество страдает при любом протесте. Я вижу в этом расистские настроения. Например, во время протеста «желтых жилетов» во Франции в 2018 году тоже страдала чья-то собственность, но обсуждали не это, а проблемы, о которых заявляют протестующие.
В любом бунте есть горячие головы, которые выходят на площадь не за идею, а потому что хотят драться и бить окна. Но также я призываю смотреть на грабежи в магазинах как на следствие проблемы — если у человека все хорошо, он не пойдет воровать, а купит то, что ему нужно. Это, опять же, про расовое неравенство. Людям хочется обладать более дорогими вещами, чтобы чувствовать себя более успешными. А ведь это американское, абсолютно капиталистическое общество, в котором если ты не богатый, то ты – лох, неудачник.
Если расизм в Штатах еще как-то можно объяснить, то почему его так много в России?
Мне кажется, людям нравится объединятся против кого-то, чтобы самоутвердиться за чужой счет: «Мы классные, они — нет, вот свои, а они — чужие». Также, как у нас демонстрируют семейные ценности через оскорбление геев. Не думаю, что к националистам действительно пристают толпы мулатов и смеются над тем, что они белые. Я не верю в существование обратного расизма, потому что дискриминация может быть только системной, когда большинство угнетает большинство. Когда люди, у которых есть власть, угнетают тех, у кого этой власти нет.
Можно ли кого-то переубедить блогом?
Надеюсь, да. По крайней мере, люди задумаются об этой проблеме, начнут о ней говорить и понимать, что это не что-то далекое. Это то, что происходит прямо сейчас на соседней улице, в ближайшем доме.
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