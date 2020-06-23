О себе и первых столкновениях с расизмом

Я родилась в Петербурге и всю жизнь жила здесь. Мой отец приехал сюда из Мали получать высшее образование — еще будучи студентом познакомился с моей матерью, она россиянка, остался и основал свой бизнес. Он занимался борьбой с расизмом — выступал с лекциями, проводил мероприятия, например, «Марш против ненависти», жертвовал деньги пострадавшим от расизма, у него была организация «Африканское единство». Но со мной он об этой проблеме почему-то не разговаривал — видимо, думал, что это меня не коснется.

С детства я понимала, что не похожа на сверстников, но сначала в этом не было ничего плохого. Потом, когда мне было около 10 лет, ситуация ухудшилась: начались насмешки, насилие со стороны старшеклассников, которые считали себя борцами «за чистоту», они же каждый день на протяжении полутора лет изображали обезьян, когда проходили мимо меня. Во время спора одноклассник мог мне сказать, что меня изобьют его друзья-скинхеды. Поддержки со стороны учителей не было, классная руководительница травлю скорее поощряла. А у родителей я сама не просила помощи — казалось, что это стыдно, жалуются маме и папе только слабаки.

Я тогда еще не до конца понимала, что это из-за расизма — думала, что, возможно, могла этих людей чем-то спровоцировать или что я просто надумываю. Да, мне немножко говорят гадости, но что такого. Я начала понимать, что это дискриминация, у которой нет никаких причин, кроме цвета моей кожи, сильно позже, когда окончила школу. Я осознала, что никто не имел права считать меня человеком второго сорта из-за моей внешности. Это произошло так поздно, потому что без адекватной самооценки к этому прийти невозможно — а у меня из-за постоянных оскорблений она формировалась с трудом.

При этом мне все еще казалось, что это не расизм, потому что это же не рабство и не концлагерь. Как будто если ты не страдаешь настолько, то это все фигня. Про бытовые проявления расизма почему-то мало кто говорит, хотя они сильно отравляют жизнь множества людей.