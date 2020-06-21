В Ленобласти 22 июня напомнят жителям о начале ВОВ через уличные громкоговорители

Напомним, Парад Победы, отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 24 июня. В России этот день объявят нерабочим. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

16 апреля президент России принял решение перенести празднования по случаю 75 годовщины победы в Великой Отечественной войне с 9 мая на более позднюю дату. Владимир Путин добавил, что парад на Красной площади и шествие «Бессмертного полка» все равно состоятся в этом году: «Я разделяю ваши чувства. Власти сделают все, чтобы ветераны чувствовали заботу».

Ранее с просьбой воздержаться от приглашения на праздничные мероприятия к Дню Победы лиц старше 65 лет, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны. Основание для просьбы — угроза жизни и здоровью людей старшего возраста, которые входят в группу повышенного риска заражения новой коронавирусной инфекцией. Акция памяти ветеранов Великой Отечественной войны «Бессмертный полк» в этом году также прошла в виде виртуального шествия. Оно транслировалось по телеканалам, на медиа-экранах и различных интернет-площадках.