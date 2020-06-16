Когда ограничения по коронавирусу в России будут полностью сняты? Глава Минздрава назвал сроки

По словам главы Минздрава, полностью снять ограничения, введенные в России с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, получится не раньше 2021 года. «Я думаю, это все-таки нужно говорить о следующем годе. Я думаю, мне кажется, это февраль», — заявил Мурашко.

Кроме того, наличие иммунитета к новой коронавирусной инфекции у более чем 45% россиян гарантированно прервет цепочку ее передачи, считает Мурашко. «Популяционный иммунитет свыше 45%, а лучше, чтобы это приближалось к 50-60%, уже гарантирует прерывание цепочки», — добавил министр.

Также министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал сроки начала клинических испытаний вакцины от коронавируса, которую разрабатывал Центр имени Гамалеи — они должны начаться 17 июня. «Разрешение на клинические исследования выдано. Выдали сотрудники Министерства здравоохранения, этический комитет согласовал. С завтрашнего дня должны приступить», — отметил он.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 540 тысяч, в мире — 8 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов — хотя с 15 июня в городе вновь заработают парикмахерские, библиотеки и мебельные. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.