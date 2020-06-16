В 2020 году нерабочих дней в России стало больше на 20%. Рабочих дней в году должно быть 247, а выходных 118 — хотя, с учетом введения «каникул» по коронавирусу, выходного дня по поправкам в Конституцию и в парада в четь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, уже за первые шесть месяцев года количество рабочих дней составит 218 против 147 нерабочих.

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января за исключением 7 января. Указанные изменения будут действовать только в 2021 году», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, о котором пишет ТАСС.

На рассмотрение Государственной думы также внесен законопроект о регулировании дистанционной и временной удаленной работы. В случае принятия он дополнит и детализирует положение главы 49.1 Трудового кодекса РФ об особенности регулирования труда дистанционных работников — в частности, пропишет их «право быть офлайн», регламентирует типы дистанционной работы, основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника «на удаленке» и работодателя.

Напомним, в конце марта целях снижения скорости распространения коронавируса в России объявили нерабочую неделю. На этот период в Петербурге запретили работать магазинам, заведениям общественного питания, храмам, а также отменили 120 маршрутов общественного транспорта. В свою очередь власти Москвы распространили режим самоизоляции на всех жителей города. Позже Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля, а затем — до 11 мая.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 540 тысяч, в мире — 8 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов — хотя с 15 июня в городе вновь заработают парикмахерские, библиотеки и мебельные. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.