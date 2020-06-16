ЦИК не станет обязывать всех членов участковых избирательных комиссий проходить тестирование на коронавирус

Как пишет «Коммерсантъ», в новой версии рекомендаций сказано, что тестирование на коронавирус будут проводить «при возникновении необходимости, обусловленной эпидемиологической ситуацией». Решение о наличии такой необходимости будут принимать региональные подразделения Роспотребнадзора.

«В некоторых субъектах заболеваемость отмечается на очень низком уровне, а где-то, наоборот, очень много заболевших и люди опасаются выходить из дома. Поэтому было бы нецелесообразно обязать избирательные комиссии тратить бюджетные средства на поголовное тестирование всех сотрудников, задействованных на голосовании. Рекомендацию в данном случае, как и во всех случаях, касающихся здоровья граждан, должны давать врачи, а не члены избирательных комиссий», — объяснили источники в ЦИКе.

В обновленных рекомендациях также прописаны правила для участников голосования. Они должны будут показать паспорт члену избирательной комиссии из своих рук того расстояния, на котором можно увидеть данные в документе.

Напомним, 25 марта Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Одним из главных заявлений стал перенос Всероссийского голосования по поправкам к Конституции, запланированного ранее на 22 апреля. Позже президент объявил новую дату голосования. Его рекомендовано проводить на открытом воздухе в течение нескольких дней.