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ЦИК не станет обязывать всех членов участковых избирательных комиссий проходить тестирование на коронавирус

Центризбирком РФ не станет обязывать всех членов участковых избирательных комиссий проходить тестирование на коронавирус перед всероссийским голосованием по поправкам в Конституцию. Об этом следует из обновленных рекомендаций о профилактике рисков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

  • Фото: Shutterstock.com

Как пишет «Коммерсантъ», в новой версии рекомендаций сказано, что тестирование на коронавирус будут проводить «при возникновении необходимости, обусловленной эпидемиологической ситуацией». Решение о наличии такой необходимости будут принимать региональные подразделения Роспотребнадзора. 

«В некоторых субъектах заболеваемость отмечается на очень низком уровне, а где-то, наоборот, очень много заболевших и люди опасаются выходить из дома. Поэтому было бы нецелесообразно обязать избирательные комиссии тратить бюджетные средства на поголовное тестирование всех сотрудников, задействованных на голосовании. Рекомендацию в данном случае, как и во всех случаях, касающихся здоровья граждан, должны давать врачи, а не члены избирательных комиссий», — объяснили источники в ЦИКе. 

В обновленных рекомендациях также прописаны правила для участников голосования. Они должны будут показать паспорт члену избирательной комиссии из своих рук того расстояния, на котором можно увидеть данные в документе. 

Напомним, 25 марта Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Одним из главных заявлений стал перенос Всероссийского голосования по поправкам к Конституции, запланированного ранее на 22 апреля. Позже президент объявил новую дату голосования. Его рекомендовано проводить на открытом воздухе в течение нескольких дней

Дарья Гладких,
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