Во всех школах России установят камеры распознавания лиц. Их подключат к платформе «Оруэлл»

Как пишут «Ведомости», проект реализует Национальный центр информатизации, заказчиком выступают региональные департаменты. Среди оборудования, которое будет установлено в школах России — системы видеонаблюдения (их используют для повышения безопасности детей во время учебного процесса и установят в коридорах, залах и на лестницах), а также камеры для наружного видеонаблюдения, обеспечения безопасности периметра и прилегающей территории школ.

Платформа Orwel, к которой будут подключены камеры, способна обнаруживать возгорания и задымления, а также оставленные без присмотра предметы. Сама система распознавания лиц от NtechLab потенциально сможет заменить перекличку в классах и позволит вести учет рабочего времени. Как утверждают в компании, занести человека в базу данных можно будет только после его письменного согласия. Сформированные базы будут храниться только в школах.

Напомним, в феврале 2019 года в одной из петербургских школ во всех туалетах учебного корпуса установили камеры видеонаблюдения, направленные непосредственно на кабинки. Родители учащихся говорили, что появление такого Большого Брата, как в романе-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984», не было с ними согласовано. В августе у скульптурного юноши на фасаде дома Кирилловых вместо головы установили камеру видеонаблюдения. Арт-объект был призван обратить внимание на «наигранную защиту», которая «способна пугать только птиц».