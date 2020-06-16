Внесенный на рассмотрение законопроект содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников — в частности, прописывает их «право быть офлайн», регламентирует типы дистанционной работы, основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника «на удаленке» и работодателя.

Законопроектом также устанавливается возможность компенсации расходов удаленных работников. «В коллективных договорах, локальных нормативных актах, принимаемых с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовых договорах о дистанционной работе может предусматриваться порядок компенсации расходов, связанных с использованием работником личного оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации», — говорится в тексте документа.

«Сформулированы нормы, касающиеся времени тех, кто работает на удаленке, чтобы не получалось так, что сотрудник чуть ли не круглосуточно должен реагировать на звонки или сообщения работодателя. Мы прекрасно понимаем, что в трудовых отношениях работник является слабой стороной, и поэтому нормы Трудового кодекса должны в первую очередь защитить права и интересы работников, но при этом учитывать законные экономические интересы работодателей», — объяснил руководитель фракции «Единая Россия», являющейся инициатором законопроекта, Сергей Неверов.

Напомним, переход на удаленную работу из-за распространения коронавируса и как следствие введения режима самоизоляции в России снизил уровень загрязнения воздуха. По подсчетам экспертов, весной 2020 года воздух стал чище на 20-50%. Ранее россиянам рассказали, как организовать работу на «удаленке». Хотите знать, как проходил рабочий процесс в сериале «Офис», если бы Майкл, Дуайт, Джим и другие находились дома, а не в офисе? Загляните в рабочий чат Dunder Mifflin!