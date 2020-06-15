Россияне рассказали, какой ежемесячный доход хотели бы получать после окончания пандемии

Как пишет РБК со ссылкой на данный исследования сервиса «Работа.ру», каждый пятый россиянин (21%) хотел бы получать зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц. 29% жителей страны хотели бы иметь доход от 50 до 70 тысяч рублей, а 27% — от 30 до 50 тысяч.

Размер желаемой оплаты труда также зависит от региона. Жители Москвы хотели бы получать в среднем по 82 тысячи рублей, а Петербуржцы — по 72 тысячи рублей в месяц. Также мнения разделились на мужское и женское — желаемая зарплата для мужчин (86 тысяч) оказалась на 25 тысяч рублей выше, чем для женщин (61 тысяч).

90% респондентов опроса заявили, что ощущают изменения, произошедшие на рынке труда из-за пандемии коронавируса, и ожидают финансового кризиса после снятия ограничений. Еще 73% россиян отметили сокращение количества вакансий, а 17% ожидают изменений в ближайшее время.

Напомним, число безработных в России в апреле достигло 4,3 миллиона человек. Потерявшие работу из-за пандемии коронавируса жители Ленинградской области смогут трудоустроиться в дорожном хозяйстве, сфере экологии и составлении интерактивных карт. На общественных работах может быть заняло от 1 до 1,5 тысячи человек.

Ранее Министерство труда и социальной защиты России предложило запретить увольнения по инициативе работодателя во время пандемии коронавируса. При этом 150 тысяч петербуржцев лишились работы из-за COVID-19, следует из результатов исследования НИУ ВШЭ и Комитета по труду и занятости Петербурга.