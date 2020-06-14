В Петербурге напали на сотрудницу центра «Антон тут рядом». О «беспрецедентном случае» рассказала на своей странице в Facebook создательница центра реабилитации людей с аутизмом Любовь Аркус. По ее словам, инцидент произошел около дома на проспекте Энгельса, в котором организация снимает квартиру уже пять лет для реабилитации пациентов.
В Петербурге избили сотрудницу центра «Антон тут рядом». Мужчина ударил 22-летнюю девушку в переносицу и сломал ей очки
Сотрудница Наташа возвращалась с прогулки вместе с подопечной центра Мадиной, и соседке показалось, что инвалидная коляска девушки поцарапала дверь. После криков выбежал сосед с первого этажа и начал оскорблять. В то время, когда сотрудница писала своим коллегам, мужчина ударил ее в переносицу и разбил очки, а затем пообещал засудить организацию. «До этого случая этот же сосед был замечен за тем, что во время наших прогулок кричал в окно, что таких людей нужно держать в специальных заведениях, и что такого соседства он не потерпит», — уточняет Аркус.
Аркус также отметила, что на их вызов полиция не приехала. Сотрудники центра самостоятельно отправились в отделение, где им им сказали снять побои, а позже им ответили, что рассмотрение заявления займёт до месяца и, скорее всего, будет квалифицированна как бытовая ссора.
Ранее Любовь Аркус заявила об уходе из журнала «Сеанс», где занимала должность главного редактора, а также из центра «Антон тут рядом», который основала в 2013 году.
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