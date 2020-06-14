В Петербурге избили сотрудницу центра «Антон тут рядом». Мужчина ударил 22-летнюю девушку в переносицу и сломал ей очки

Сотрудница Наташа возвращалась с прогулки вместе с подопечной центра Мадиной, и соседке показалось, что инвалидная коляска девушки поцарапала дверь. После криков выбежал сосед с первого этажа и начал оскорблять. В то время, когда сотрудница писала своим коллегам, мужчина ударил ее в переносицу и разбил очки, а затем пообещал засудить организацию. «До этого случая этот же сосед был замечен за тем, что во время наших прогулок кричал в окно, что таких людей нужно держать в специальных заведениях, и что такого соседства он не потерпит», — уточняет Аркус.