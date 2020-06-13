Семья погибшего в ДТП с Ефремовым не приняла извинений актера, назвав их «запоздалыми»

Ранее Михаил Ефремов, смертельное ДТП с участием которого произошло вечером 8 июня в Москве, записал видеообращение с извинениями. По словам Ефремова, «отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства», он не собирается. «Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец, нет уже больше никакого Ефремова», — заявил артист.

Напомним, вечером 8 июня у дома №2 на Смоленской площади в Москве произошло ДТП с участием актера Михаила Ефремова. За рулем Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada В результате один человек погиб — он был госпитализировал с различными травмами и скончался в больнице. Позднее сообщалось, что в его крови были обнаружены следы наркотиков и 2,1 промилле алкоголя. 9 июня Михаила Ефремова отправили под домашний арест на два месяца.