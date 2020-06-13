Семья Сергея Захарова, скончавшегося в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, не приняли извинений актера и назвали их запоздалыми,. Об этом рассказал РБК адвокат Александр Добровинский, представляющий семью Захарова.
Семья погибшего в ДТП с Ефремовым не приняла извинений актера, назвав их «запоздалыми»
«Я связался с братом Сергея Валерием Захаровым и его супругой после выхода видеоролика Михаила Ефремова. Семья, конечно, слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми. Представители семьи намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда. Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты», — заявил Добровинский.
Как отметил адвокат, брат погибшего сообщил, что семья не намерена принимать денежную компенсацию от актера. «Если господин Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем, это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно и денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем», — подчеркнул брат.
Ранее Михаил Ефремов, смертельное ДТП с участием которого произошло вечером 8 июня в Москве, записал видеообращение с извинениями. По словам Ефремова, «отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства», он не собирается. «Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец, нет уже больше никакого Ефремова», — заявил артист.
Напомним, вечером 8 июня у дома №2 на Смоленской площади в Москве произошло ДТП с участием актера Михаила Ефремова. За рулем Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada В результате один человек погиб — он был госпитализировал с различными травмами и скончался в больнице. Позднее сообщалось, что в его крови были обнаружены следы наркотиков и 2,1 промилле алкоголя. 9 июня Михаила Ефремова отправили под домашний арест на два месяца.
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