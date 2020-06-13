Общее количество погибших с коронавирусной инфекцией COVID-19, в составило в апреле 2 712 человек. В статистику также включены случаи, когда вирус не идентифицирован, но по течению заболевания высокая вероятность, что смерть наступила от него. Соответствующие данные опубликовал Росстат.
Росстат опубликовал данные о смертности от COVID-19 за апрель
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Фото: Shutterstock
Все причины смертности от COVID-19 поделены на четыре группы: основной причиной смерти стал COVID-19, вирус идентифицирован в полном объеме, при жизни или посмертно сделан положительный тест на новую коронавирусную инфекцию — 1 270 человек; вирус не идентифицирован, но по течению заболевания высокая вероятность того, что смерть наступила от COVID-19 — 390 человек; COVID-19 не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания — 435 человек; COVID-19 не является основной причиной смерти, не оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания — 617.
Так, доля умерших в апреле составила 2,4% от количества подтвержденных случаев заболевания (114 431 по состоянию на 30 апреля по данным оперативного штаба правительства).
По информации ведомства, в Петербурге в апреле скончались 323 человека с коронавирусом, при этом у 166 человек основной причиной смерти считается COVID-19. Примечательно, что у четверти таких пациентов вирус так и не идентифицировали. Еще у 34 человек коронавирус не стал основной причиной смерти, но инфекция существенно повлияла на развитие смертельных осложнений. У 123 умерших коронавирус не оказал влияния на смертельные осложнения.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 500 тысяч, в мире — 7, 5 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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