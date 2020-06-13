Росстат опубликовал данные о смертности от COVID-19 за апрель

Все причины смертности от COVID-19 поделены на четыре группы: основной причиной смерти стал COVID-19, вирус идентифицирован в полном объеме, при жизни или посмертно сделан положительный тест на новую коронавирусную инфекцию — 1 270 человек; вирус не идентифицирован, но по течению заболевания высокая вероятность того, что смерть наступила от COVID-19 — 390 человек; COVID-19 не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания — 435 человек; COVID-19 не является основной причиной смерти, не оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания — 617.