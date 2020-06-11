Статистика дня: 20% россиян не были в отпуске больше двух лет

Исследователи отмечают также, что порядка 43% россиян не уходили в отпуск от полугода до года. Еще 21% опрошенных сообщил, что успели отдохнуть за последние шесть месяцев (два из которых прошли на самоизоляции и президентских «каникулах»). Больше года воспользоваться своим правом на отпуск не смогли 16% жителей страны.

Некоторые респонденты добавляют, что готовы трудится без отдыха до двух лет, однако большинство (64%) все-таки отмечают, что отсутствие отпуска не будет сказываться на их самочувствии или работе только если у них не получится им воспользоваться в течение года.

Отказаться от отпуска на два года и более готовы лишь 16% жителей России.

В феврале публиковалась статистика о том, что только 15 % работников чувствуют, что увлечены работой. При этом чаще всего мотивация уходит из-за того что: (1) вы потеряли контроль над происходящим на работе; (2) вы не находите смысла в том, что делаете; (3) вы перестали рассматривать работу как место, где можно учиться, и (4) вам не нравятся коллеги. Но можно ли решить эти проблемы? «Собака.ru» разбиралась в проблеме подробно.

Пандемия коронавируса сильно повлияла на режим работы миллионов рублей по всему миру. По данным последних исследований, в число «удаленнщиков» уже вошла треть жителей мегаполисов России. Почти 80% из них такое положение дел не устраивает.

К тому же сейчас сложно не нервничать из-за карьеры: многие люди уже потеряли работу, еще больше — потеряют ее в скором будущем. Главный хедхантер рунета Алена Владимирская расспросила психолога Александра Колчаковского о том, как сейчас справиться с тревогой из-за работы и как найти свое дело, остаться успешным и психологически здоровым, несмотря на сложные времена, а «Собака.ru» записала самые интересные цитаты.

Но если коронавирус угрожает самой работе, то чем может обернуться она для других сфер жизни человека? Реально ли находить баланс между карьерой и личной жизнью в том случае, если оба партнера (или супруга) много работают? Ответ нашли в книге «HBR Guide. Стресс на работе» — это сборник лучших статей журнала Harvard Business Review. Одну из глав мы публиковали по ссылке — она о том, как не дать работе разрушить отношения!