В Петербурге домашние кражи совершаются чаще, чем в Москве

Как сообщают аналитики компании Delta, количество тревожных выездов в Петербурге в марте 2020 года соответствовало показателям прошлого года, однако уже в апреле на объектах частной недвижимости сократилось количество правонарушений.

Во второй весенний месяц в квартиры петербуржцев, однако, хотело попасть на 41% реже, чем в апреле прошлого года, а в коттеджи — на 49% реже. В мае попытки проникнуть в частную собственность увеличились: по сравнению с маем 2019 года правонарушений зафиксировали на 22% меньше в квартирах и на 45% в частных домах.

Всего число вызовов сотрудников ЧОП за весну сократилось на 21%, а в коттеджи — на 34%.

Как отметил руководитель Delta Андрея Цыбаков, уменьшение числа вторжений на частную жилую территорию объясняется еще и тем, что «профессиональные воры с целью поймать рыбу покрупнее переключились на склады и магазины вместо квартир и домов, где добросовестные граждане проводят самоизоляцию».

По всей России также отмечается снижение числа правонарушений на объектах жилой и загородной недвижимости. среднем этот показатель меньше на более чем 30%. Самое большое количество боевых вызовов на объекты частной собственности отмечают в Челябинске. Второе место занял Петербург, обогнав Москву, которая расположилась на третьем месте, однако Цыбаков объясняет это тем, что в столице «были введены более жесткие карантинные меры, то есть даже потенциальные грабители были вынуждены пребывать в самоизоляции».



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