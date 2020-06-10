«Пчёлы — маленькие купидончики»: Как пчеловод из Ленобласти набрал миллионы просмотров в TikTok?



В TikTok он пришел специально, понимая, что в YouTube уже и без него достаточно профессиональных пчеловодов, а его популярность в Instagram вряд ли была бы сравнима с тем, что предоставляет социальная сеть из Китая.

«Первый мой ролик, попавший в рекомендации, был про спасение шмелихи. Сейчас там 5,6 миллиона просмотров. Кстати, на самом деле в нём снимались две «актрисы», потому что я решил доснять вступление, обе спасены. Первый миллион просмотров набрался за пять часов», — рассказывает он историю «пчелиного» успеха.