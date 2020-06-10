Пчеловода из Ленинградской области Андрей Добросотский, чьи видео о жителях небольшого улья набирают миллионы просмотров, свой блок в TikTok ведет лишь с начала 2020 года. За это время на него подписалось свыше 200 тысяч подписчиков, а сам мужчина признается: на самом деле он — профессиональный повар, но летом у него появляется вторая работа.
«Пчёлы — маленькие купидончики»: Как пчеловод из Ленобласти набрал миллионы просмотров в TikTok?
@dobrosot
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@dobrosot
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Блогер рассказывает в интервью TJournal, что перебрался в деревню Муратово в 2012 года и стал пчеловодом-любителем. Этому делу Добросотский посвящает почти все свободное от обычной работы время и признается, скажи он «профессионалу с юга», что он пчеловод, тот только посмеется — за год с пасеки житель Ленобласти набирает чуть меньше тонны меда, что по весу соответствует «25–30 килограммам с одного улья», однако несравнимо мало с объемами профессионалов.
@dobrosot
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В TikTok он пришел специально, понимая, что в YouTube уже и без него достаточно профессиональных пчеловодов, а его популярность в Instagram вряд ли была бы сравнима с тем, что предоставляет социальная сеть из Китая.
«Первый мой ролик, попавший в рекомендации, был про спасение шмелихи. Сейчас там 5,6 миллиона просмотров. Кстати, на самом деле в нём снимались две «актрисы», потому что я решил доснять вступление, обе спасены. Первый миллион просмотров набрался за пять часов», — рассказывает он историю «пчелиного» успеха.
@dobrosot
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@dobrosot
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Одной из самых сложных в плане монтажа историй для блогера было видео с жителями США: «Мне написали люди, которые обнаружили в своём доме улей. И вместо того, чтобы избавляться от пчёл, они решили научиться с ними работать. Обратились ко мне, я им помогал. Это было очень интересно».
Сейчас он в основном рассказывает о том, как устроен улей, откуда берутся пчелки и как производится мед, а еще снимает креативные видео под модную музыку. Главная цель Добросотского — «попытаться объяснить максимально подробно, человеческим языком» все, что нужно знать о пчеловодстве.
Фото на обложке: @dobro_sot
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