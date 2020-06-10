Стало известно, когда в Петербурге начнется навигация по рекам и каналам

«На втором этапе, к концу июня, планируем открыть навигацию по рекам и каналам Петербурга. Это очень важная часть нашего лета», — сообщил Беглов во время совещания по выходу города из режима ограничений, введенных в целях борьбы с распространением коронавируса.

Напомним, ранее сегодня вице-губернатор Евгений Елин назвал плановые сроки открытия в городе парикмахерских и других организаций сферы услуг. Отмечается, что на сегодняшний день Петербург пока не готов к дальнейшему снятию ограничений, введенных в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Так считает главный санитарный врач города Наталия Башкетова, напомнив, что в городе и так сделали послабление — с сегодняшнего дня, 8 июня, разрешена работа непродовольственных магазинов, ранее, 5 июня, возобновились богослужения с участием прихожан.

Ранее стало известно, что Смольный совместно с Роспотребнадзором разрабатывает поэтапный план по «нормализации жизни» в Петербурге после пандемии. Как и в Москве, отмена ограничений будет происходить в несколько этапов. Александр Беглов рассказал 9 июня, как город будет возвращаться к «нормальной жизни».

Число заболевших коронавирусом в России превысило 490 тысяч, в мире — 7 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.