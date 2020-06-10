Петербургу грозит «арктическое вторжение». Синоптики рассказали, какая погода ждет город в июне

«Вторжение холодного фронта ознаменует начало нового погодного тренда. Ещё накануне южные потоки через всю Русскую равнину несли к побережью Белого моря воздушные массы из субтропиков, но сегодня ветер в атмосфере начнёт разворачиваться на северные румбы. Поток холода будет пробиваться всё дальше вглубь континента. И к выходным вне зоны арктического вторжения останется лишь крайний юг страны», — отмечается в прогнозе.

Синоптики сообщают, что городу следует быть готовым к новому сильному ливню, который принесут грозовые тучи. Сегодня, 10 июня, воздух прогреется до +26 градусов, однако к вечеру вновь ожидается сильный дождь. В четверг, 11 июня, этот будет холоднее и максимально возможной температурой в городе будет +20 с ливневыми осадками. В пятницу также станет прохладнее — до +19.

Однако к выходным облака рассеются под влиянием скандинавского антициклона и в городе ожидается температура около +21 градуса. Жара, предположительно, вернется в Петербург не раньше июля.

Напомним, вечером 9 июня в Петербурге начался первый летний ливень — с грозой и градом. Горожане снимали кадры затопленных улиц из своих машин и домов, а кто-то и сам перепрыгивал огромные лужи (мы показали, как это было!). Но непогода бывает и красивой — горожане запечатлели момент, когда в вершину башни Лахта Центра ударяет молния. «Это теперь наш громоотвод», — говорят они.