«Надо четко понимать, что вирус никуда не ушел. Вирус остается с нами. У нас еще есть люди, которые вирусом заражают, которые заболевают. В каждом субъекте ограничения снимаются ровно в той степени, в которой позволяет эпидемиологическая обстановка. Очень важно не поторопиться, чтобы потом не пришлось возвращаться назад. Пока вирус остается с нами, и у нас нет пока еще специального специфического средства защиты, такого, как вакцина — мы должны быть очень осторожными», — заявила Попова в интервью «Комсомольской правде».

С 12 мая в Петербурге, Москве и некоторых регионах России вводится обязательный масочный и перчаточный режим. Согласно ему, все граждане должны пользоваться этими индивидуальными средствами защиты в общественных местах, в том числе транспорте и магазинах.

Ранее руководитель центра имени Алмазова и глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто объяснил, почему ношение средств индивидуальной защиты станет нормой жизни во время пандемии коронавируса. По его словам, общество должно перейти «к новой парадигме жизни» — только это позволит «быстро снять ограничительные меры и вернуться к полноценной жизни». Позже Всемирная организация здравоохранения пересмотрела свои рекомендации по использованию масок в качестве меры предосторожности во время пандемии коронавирусной инфекции.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 470 тысяч, в мире — 7 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.