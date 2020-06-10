Дмитрий Песков О низкой смертности от коронавируса: Вы никогда не задумывались, что, возможно, российская система здравоохранения более эффективна, что она позволяет сохранить жизни большего числа людей?

Как объяснил Песков в интервью CNN, статистика по коронавирусу в России основывается на большом количестве проведенных тестов на COVID-19, благодаря чему выявляют больше случаев заражения. Кроме того, по словам пресс-секретаря президента РФ, Владимира Путина больше заботит то, как пандемия повлияет на российскую экономику, чем собственный рейтинг.

По состоянию на 9 июня, в России число случаев коронавируса достигло 485 253. За последние сутки заболевание диагностировано у 8 595 человек в 83 регионах. За все время от COVID-19 скончались 6 142 человека, выздоровели 242 397. В Москве за все время заболевание диагностировано у 198 590 человек, в Петербурге — 19 153.

Напомним, Дмитрий Песков и сам переболел коронавирусом. Заболевание было диагностировано у пресс-секретаря президента России 12 мая — вместе с Песковым заболела и его жена Татьяна Навка. «Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы», — предположила тогда она.