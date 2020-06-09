Аппараты ИВЛ, которые стали причиной смертельного пожара в больнице в Петербурге, отзывает производитель

Завод разослал по больницам города письмо, в котором сообщил о намерении провести дополнительную проверку аппаратов ИВЛ. Документ опубликован в открытом доступе на сайте Росздравнадзора. Проверять технику будут на «функциональность и безопасность». Документ 4 июня подписал временный гендиректор УПЗ Александр Морозов.

Подобное решение Уральский приборостроительный завод объясняет тем, что Росздравнадзор 12 мая приостановил эксплуатацию «Авент-М», произведенных после 1 апреля. После того как технологи проведут все испытания, они впишут их результаты в паспорта аппаратов и выдадут дополнительные гарантии.

Напомним, утром 12 мая в больнице Святого Георгия в Выборгском районе Петербурга произошло возгорание. Пожар, которому был присвоен второй ранг, удалось локализовать к 06:55 — огонь охватил 10 квадратных метров в помещении на 6-ом этаже, где находится отделение реанимации. Клиника перепрофилирована под пациентов с Covid-19 — госпитализация с внебольничными пневмониями и гриппом ведется туда с 16 марта.

По словам главврача больницы Святого Георгия Валерия Стрижельцкого, неисправность одного из аппаратов ИВЛ «Авента-М» могла привести к возгоранию в результате которого погибло шесть человек. Все аппараты ИВЛ были выведены из эксплуатации до окончания расследования. О том, как во время пожара медицинский персонал выводил на улицу людей из больницы Святого Георгия, рассказал ее пациент Сергей Никифоров. На следующий день, 13 мая, власти США также приостановили развертывание в больницах аппаратов ИВЛ «Авента-М», которые были предоставлены Россией для оказания помощи больным COVID-19.

При этом за несколько дней до пожара в Петербурге загорелась больница Спасокукоцкого в Москве. Замыкание проводки аппарата ИВЛ «Авента-М» называют предварительной причиной возгорания, повлекшего за собой смерть одного человека.



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