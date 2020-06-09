Беглов рассказал, когда и как Петербург будет возвращаться к «нормальной жизни»

Тем временем, источники городских изданий также раскрывают подробности нового плана Смольного по постепенному открытию города после режима самоизоляции. «Постепенно город возвращается к нормальной жизни», — поделился в интервью ТАСС губернатор.

Как и в Москве, отмена ограничений будет происходить в несколько этапов. Некоторые источники сообщают, что первые «смягчения» начнутся уже 15 июня.

Перыми вернутся к работе библиотеки, мебельные магазины вне торговых центров, фотоателье, бани, парикмахерские, бытовые услуги — кроме салонов красоты. Петеруржцам разрешат тренироваться на улице, спортсменам — заниматься в помещениях, а пенсионерам — бесплатно ездить на электричках. Также в скором времени могут заработать службы каршеринга, Смольный планирует «возможность возобновить оказание услуг системой каршеринга».

На втором этапе заработает навигаться по рекам и каналам (однаку еду на борту подавать не станут), стоматологические клиники, детские и спортивные площадки, а также некоторые парки. Кроме этого, разрешат работу салонам красоты (по предварительной записи и с перерывами между посетителями в 20 минут), музеям и зоопаркам.

Уже в июле — на третьем этапе — разрешат работу уличным верандам кафе, а также спортивным комплексам. «Если обстановка позволит, то в эти же сроки сможем разрешить допуск посетителей в физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-центры, бассейны», — сообщил Беглов.

Отмечается, что пока все пункты предположительны, а конкретные шаги по снятию ограничений будут предприниматься в соответствии с эпидемиологической обстановкой в Петербурге.

На неделе Смольный также решит, когда начнут возвращаться к нормальной работе больницы города.

Решение о начале работы театров и крупных публичных мероприятий будут принимать псоле фестиваля «Звезды белых ночей» (он назначен на 20 июня) и домашнего матча «Зенита» (его проведут 26 июня).

Сообщается также, что голосование по Конститутции будет проведено в Петербурге «максимально бесконтактно». Члены комиссии будут пользоваться средствами защиты. На участках будут антибактериальные коврики, а также приборы для обеззараживания воздуха и инструменты для запаивания пакетов. Всем голосующим будут измерять температуру, выдадут маску, перчатки и одноразовую ручку.



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