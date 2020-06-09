Ученые обнаружили первые признаки эпидемии коронавируса в августе 2019

Исследование показало, что уже в августе число машин на парковках больниц было на 67-90% больше, чем в аналогичный период 2018 года. Пик загрузки был достигнут 1 декабря. Тогда же в стране впервые официально зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом.

Они также проанализировали запросы местных жителей в Интернете и выяснили, что поиск по словам «кашель» и «диарея» — а по совместительству и двум симптомам коронавируса — также увеличился в августе. Отмечается, что подобное не происходило во время сезонных эпидемий гриппа.

Это помогло ученым сделать вывод о том, что в Ухане «более чем вероятно» уже в августе существовала некая эпидемия и, возможно, это был COVID-19.

Также исследователи потенциально дает ответ на загадки традиционной версии: согласно ей источником вируса стало животное на продуктовом рынке Уханя. Во-первых, ни один из первых 14 заболевших вирусом не имел отношения к рынку. Во-вторых, коронавирус не обнаружили в образцах продукции с рынка. Находки гарвардских ученых снимают версию о рынке, так как получается, что коронавирус — по их догадкам — начал распространятся между людьми еще раньше.

Тем временем, критикуют исследование за то небольшой набор данных и выборочную интерпретацию.

На сегодняшний день, 9 июня, в России число случаев коронавируса достигло 485 253. За последние сутки заболевание диагностировано у 8 595 человек в 83 регионах, из них 3 277 (38,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

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