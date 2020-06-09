Собчак, Цыпкин, Пархоменко, Канделаки и другие — о Михаиле Ефремове и аварии, виновником которой он стал

«Мы с Мишей продружили почти все школьные годы очень близко и тесно. Виделись почти каждый день. Я эту дружбу хорошо помню. Множество ярких событий тех лет — в основном смешных, веселых, со всяким мальчишеским озорством, позерством и вполне безобидным хулиганством, — живут в моей памяти необыкновенно яркими картинами и звуками. И я помню, почему мы расстались. Потому что Миша стал регулярно пить — страшно рано, уже лет в 13, наверное. Меня это пугало, мне казалось, что это какая-то неприятная, стыдная болезнь. Мне не хотелось его видеть в такие моменты. Постепенно их становилось все больше, и к концу школы мы совсем перестали общаться. <...> Мишу я не оправдываю, оправдать его невозможно. Человека, который погиб, не вернуть, и в гибели его Миша виноват, и этого человека, его семью, детей очень жалко. Хотя слово «жалко», конечно, совершенно сюда не подходит, но другое не могу сейчас придумать. Конечно, все страшно нелепо — и самое нелепое то, что у него вообще до сих пор была машина, и от этой машины ключи. Зачем? В современном городе без машины так легко обходиться. А человек, который знает за собой этот недуг, просто обязан запретить себе водить в принципе. Это ведь не физиологическая аддикция, от этого отказаться физически не сложно.

Я думаю, водка была проклятием всей Мишиной жизни. Водка сломала страшно много дорогого ему, унесла у него страшно много важного. Теперь вот унесла и остаток самой его жизни. Я бы очень хотел когда-нибудь еще увидеть его живым. И я ненавижу тех, кто сейчас позерствует, издевается и злорадствует. Когда-нибудь каждый из них обязательно переживет что-то такое, что чувствую сейчас я».