Вечером 8 июня у дома №2 на Смоленской площади в Москве произошло ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada, в результате один человек погиб — 57-летний Сергей Захаров был госпитализировал с множественными травмами и скончался в больнице. Экспертиза обнаружила в крови у Ефремова 2,1 промилле алкоголя, что примерно соответствует выпитой бутылке водки. Суд отправил его под домашний арест на два месяца. «Собака.ru» собрала мнения друзей актера, общественных деятелей и публичных людей о произошедшей трагедии.
Собчак, Цыпкин, Пархоменко, Канделаки и другие — о Михаиле Ефремове и аварии, виновником которой он стал
«Мы с Мишей продружили почти все школьные годы очень близко и тесно. Виделись почти каждый день. Я эту дружбу хорошо помню. Множество ярких событий тех лет — в основном смешных, веселых, со всяким мальчишеским озорством, позерством и вполне безобидным хулиганством, — живут в моей памяти необыкновенно яркими картинами и звуками. И я помню, почему мы расстались. Потому что Миша стал регулярно пить — страшно рано, уже лет в 13, наверное. Меня это пугало, мне казалось, что это какая-то неприятная, стыдная болезнь. Мне не хотелось его видеть в такие моменты. Постепенно их становилось все больше, и к концу школы мы совсем перестали общаться. <...> Мишу я не оправдываю, оправдать его невозможно. Человека, который погиб, не вернуть, и в гибели его Миша виноват, и этого человека, его семью, детей очень жалко. Хотя слово «жалко», конечно, совершенно сюда не подходит, но другое не могу сейчас придумать. Конечно, все страшно нелепо — и самое нелепое то, что у него вообще до сих пор была машина, и от этой машины ключи. Зачем? В современном городе без машины так легко обходиться. А человек, который знает за собой этот недуг, просто обязан запретить себе водить в принципе. Это ведь не физиологическая аддикция, от этого отказаться физически не сложно.
Я думаю, водка была проклятием всей Мишиной жизни. Водка сломала страшно много дорогого ему, унесла у него страшно много важного. Теперь вот унесла и остаток самой его жизни. Я бы очень хотел когда-нибудь еще увидеть его живым. И я ненавижу тех, кто сейчас позерствует, издевается и злорадствует. Когда-нибудь каждый из них обязательно переживет что-то такое, что чувствую сейчас я».
«Михаил Ефремов — замечательный человек. Увы, алкоголизм у него наследственный, это болезнь. Он сел за руль пьяным, он будет отвечать. Подозреваю, что семье погибшего мои соболезнования не всрались, тем не менее, приношу их. Жаль ни в чем не повинного человека. В машине Ефремов был один. А те, с кем он пил, не отняли ключи, потому что большинство живет по принципу моя хата с краю. Я бы точно ввязалась в драку и отняла бы. Попробовала бы. А так мужики даже в интернете за подругу вписаться ссут, потому что их хата с краю. Вот, смотрите, к чему приводит такая позиция. К гибели. Добавлю, что алкоголь это рак души. К аутистам толерантность воспитывают, к гомосексуалам тоже. А алкоголик теперь презренное существо. Да что говорить, я и сама боюсь выпивших ужасно, ненавижу вынужденное соседство с пьяным человеком, а ведь это болезнь, врожденная ли, полученная ли в результате детской травмы. Но зависимость болезнь заслуживающая терпимости не хуже аутизма. Это тоже не сам себе человек выбрал — зависимым быть. Наследственность и родители постарались».
«Ефремов, пьяный, убил человека. Сам факт вождения автомобиля в пьяном виде уже можно считать покушением на убийство. А здесь это привело к смерти ни в чем не повинного Сергея Захарова, у которого остались двое детей, жена и пожилая мама.
К сожалению, полностью отбить желание водить автомобиль в состоянии алкогольного опьянения не получится. Даже если за это будут давать 20 лет тюрьмы. Все равно будут находиться подонки, которые напьются и сядут за руль.
Чтобы защитить жизни людей, необходимо сделать безопасными улицы. О чем уже много лет многие умные люди, эксперты говорят постоянно. Количество смертей на дорогах можно будет сократить в разы. Улицы могут значительно снизить риски гибели, если в приоритете у чиновников будет безопасность».
«Вчера всех нас взбудоражила и шокировала новость о том что Михаил Ефремов стал виновником аварии в Москве.
Мне очень жаль, что я, как его друг, не смогла повлиять на эту ситуацию и помочь предотвратить это ДТП.
Таким творческим людям, как Миша, сложно оставаться «без дела». В условиях самоизоляции это особенно остро чувствовалось.
Некоторые не смогли совладать с собой в новом порядке жизни и поддались своим слабостям. Речь сейчас не только о Мише. Но, к сожалению, и его эта участь не обошла стороной.
Мы разговаривали буквально на днях, хотя обычно он звонит редко. От этого еще грустнее. Что я не услышала в его голосе, в трубке телефона то, что могла бы... Мне кажется, я могла бы помочь. Вытащить его из депрессии и из того состояния печали, которое, как я понимаю сейчас, его тогда охватило.
Я не пытаюсь никого защитить. Лишь хочу сказать, что мне больно и обидно, что я не смогла ничего сделать.
То, что произошло, безусловно ужасно.
Я выражаю соболезнования родным и близким погибшего. В один миг мир потерял сына, мужа и отца... Хотелось бы оказать им хоть какую-то помощь. А в этой ситуации, я думаю, она необходима. И я обязательно это сделаю».
«По трагедии мне кажется уместным сказать только две вещи.
1. Никогда, никогда, никогда не садитесь за руль даже с одной рюмкой внутри, и главное не давайте другим садиться. Видите, что кто-то пошел выпив за руль, сразу звоните в полицию, пусть примут на ближайшем посту, вы спасете и его и еще чью-то жизнь.
2. Если знаете, как можно финансово помочь вдове дайте, пожалуйста, знать. Ищу, пока не нашел. В бездуховной америке погибшему афроамериканцу, говорят, 20 млн семье собрали».
«Мне очень жаль видеть, как блистательный русский артист Михаил Ефремов убивает себя, да еще и вот таким общеопасным способом. Вместо того, чтобы в очередной раз восхищаться его талантом, мы вынуждены видеть его "героем" криминальной хроники. Мне очень жаль пострадавшего в аварии человека. Но и Мишу мне тоже жаль. В его послужном списке должны быть благодарные зрители, а не жертвы его ошибок. Нелепо и обидно.
Миша — олицетворение балабановских героев. Но ушел уже Балабанов, а саундтрек «Брата-2» иллюстрирует разрушение американской мечты. На этом фоне Михаил Ефремов выходит на сцену в последний раз — в качестве убийцы. Мне жаль, что в историю он войдет именно этой ролью. Жаль, потому что мог бы войти другой. Было бы не жаль, если бы не мог. Мог. Но не захотел. Теперь будет наказание: неминуемое и заслуженное. Я не знаю, могли ли родственники предотвратить эту трагедию, силком заставив его зашиться. Они наверняка будут теперь об этом думать. Дочь Миши права: папа катился вниз самостоятельно. Вот и дошел до точки. А убитого Сергея Захарова и его семью мне невероятно жаль. Царствия ему небесного».
«То, что вчера произошло на Садовом кольце — огромное горе. Горе, что погиб человек, водитель Сергей Захаров. Горе у его близких и родственников. Горе и болезнь — у Миши Ефремова. Болезнь, с которой никто — ни врачи, ни близкие, ни сам Миша — не могли справиться. Вот очень надеюсь, что по поводу этого страшного горя не будет хора осуждений и пересудов. Уверена, что Миша миллион миллионов раз предпочел бы оказаться на месте погибшего человека. Наказание ему есть уже, и оно неизмеримо больше чем тот приговор, что ему вынесут. Мне кажется, что перед лицом огромного горя лучше помолчать».
«Всем, кто сейчас жалеет Ефремова и причитает, ах какой он замечательный актер, хочу напомнить, что Ефремов — в первую очередь потенциальный убийца. Остальное не имеет значения. Ему грозит до 12 лет колонии. Важно понимать, что ответственность публичного человека должна быть больше. Мы привыкли, что известному и любимому актеру или певцу можно все простить. Но не стоит забывать, что он еще и пример для подражания».
«Шлю лучи поддержки Михаилу Ефремову, я всегда с удовольствием принимала его приглашения участвовать в #ГражданинПоэт и ценила его как актера и яркого человека. Поступку Миши Ефремова нет оправдания, и я думаю, что он сам сейчас сидит над обломками своей жизни и не понимает, как так мог разрушить свою жизнь. Алкоголизм — зло. Многие мои близкие потеряли свою личность и талант в этом недуге. <...> Если человек не может совладать с зависимостью, то совладать с тем, чтобы не сесть за руль, он может».
«Это надо совсем не знать современные реалии своей страны, чтобы думать, что Ефремов не сядет, потому что известный человек, а вот простого-то человека за такое обязательно посадили бы. Именно потому что известный человек, именно потому что столько шума — Ефремов обязательно сядет. А вот позапрошлым летом в моей родной адлерской деревне пьяный простой человек вылетел на встречку — лобовая авария. Погибла женщина, многодетная мать, и молодой парень, мой троюродный брат.
Его маму, мою тетку, мы забрали к себе, живет теперь с нами. И что вы думаете, виновный простой человек сел? Нет, конечно. Вся деревня знает, что откупился. Всей его родней собирали на откуп. Два трупа — и гуляет, жив-здоров. И вот это как раз совершенно типичная история. Много у нас людей садятся за банальную драку без тяжелых последствий? Фактически, никто. Даже протокол не составят, скорее всего. А вот Мамаев с Кокориным сели. Именно потому что известные и шуму много. Избежать наказания легче всего, если твоя история тихая, тебя никто не "заказал", то есть в твоей посадке никто не заинтересован, и ты можешь собрать по сусекам денежку, чтобы "решить вопрос". Я вам миллион таких кейсов приведу. Судебная система — главная наша проблема, на самом деле. И я не знаю, можно ли ее вообще отладить».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.