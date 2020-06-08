Путин подписал закон о поддержке населения и бизнеса в период пандемии. Что он дает?

Депутаты Государственной думы приняли его 22 мая, Совет Федерации одобрил закон 2 июня. Как отмечают власти, новый документ вносит изменения в законодательство «в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».

Согласно новому закону, родители — включая родителей студентов, — оставшиеся без работы из-за последствий, спровоцированных эпидемией коронавируса, смогут получить денежную выплату в двойном размере: 6 752 рубля вместо 3 375 рублей.

Также увеличено в два раза минимальный размер пособия по уходу за ребенком и предусмотрен запуск специальной кредитной программы поддержки занятости. Согласно ему, субъекты малого и среднего бизнеса получают право на отсрочку платежей на срок от шести месяцев до года в случае приобретения арендуемого государственного или муниципального имущества.

Самозанятым гражданам обещана материальная поддержка в размере МРОТ — 12 130 руб на уплату налога на профессиональный доход в 2020 году.

О том, что подобные меры по поддержке населения будут приняты в ближайшее время Владимир Путин впервые сообщил месяц назад, 11 мая, во время очередного обращения к россиянам. Тогда же он объявил, что в стране начинается поэтапная отмена ограничений по коронавирусу.

Ранее сегодня премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что границы России начнут частично открываться с 15 июня. Теперь гражданам можно будет выезжать на работу, учебу, лечение и для ухода за родственниками. Он также заявил, что туристический сезон внутри страны также можно постепенно начинать. До 15 июня локальные планы должны будут разработать региональные правительства. Предварительная дата начала туристического сезона — 1 июля. Тем временем, власти Москвы приняли решение об окончании режима самоизоляции: пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня.

Ранее исследователи Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС сообщили, что из-за последствий эпидемии коронавируса почти 50% трудящихся россиян окажется под риском увольнения, уменьшения или задержки зарплаты, а также вынужденного отпуска.

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