Россия открывает границы. Выехать из страны можно на работу, учебу, лечение и для ухода за родственниками

Также въезд в Россию откроют для иностранцев, которые едут на лечение или чтобы ухаживать за близкими родственниками.

Мишустин отметил, что уже подписал соответствующее распоряжение правительства, но пока оно не опубликовано. О том, когда границы будут открыты полностью пока не сообщается.

Частично восстановить международное сообщение Росавиация уже предложила Роспотребнадзору. Предполагаемой датой называют 15 июня. Вероятнее всего, сначала полеты возобновятся между странами СНГ, а уже после с другими государствами, если те откроют границы «на условиях взаимности».

Ранее сегодня Мишустин также сообщил, что Россия готова постепенно открывать туристический сезон внутри страны. До 15 июня локальные планы должны будут разработать региональные правительства. Предварительная дата начала туристического сезона — 1 июля.

На прошлой неделе страны Европейского союза также приняли решение оставить внешние границы объединения закрытыми до 1 июля. Внутренние границы страны готовы открыть до конца июня и пока продолжают договариваться о том, в каком порядке будут въезжать в объединение гости из других государств.



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