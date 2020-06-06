«Вечерний Ургант» показал пародию на ролик Федерального агентства новостей в поддержку поправок в Конституцию, который раскритиковали в Сети. В нем однополая пара усыновляет мальчика из детского дома, однако в пародии эта история раскрылась совершенно иначе.
«Зато теперь у тебя будет настоящая, полноценная программа»: посмотрите пародию «Вечернего Урганта» на ролик в поддержку поправок в Конституцию
Вместо ребенка – Дмитрий Хрусталев, которого забирают с канала ТНТ и шоу Comedy Woman, где он был ведущим, на Первый канал в программу «Вечерний Ургант». За ним приезжает Иван Ургант, а встречает их Александр Гудков, который показывает платье со словами: «Будешь в этом сниматься, так смешнее». Ургант успокаивает Хрусталева, потому что теперь у него будет «настоящая, полноценная программа». В финале Ургант и Гудков тянутся друг к другу, чтобы поцеловаться, а после появляется надпись: «Такой «Вечерний Ургант» ты хочешь?». В оригинальном ролике вопрос звучал так: «Такую Россию ты выберешь?».
Напомним, недавно РИА ФАН опубликовало агитационный ролик за поправки в Конституцию. В нем ребенка из детдома усыновляет гей-пара, что расстраивает мальчика и воспитателей. При этом события происходят в 2035 году, и авторы намекают, что к усыновлению детей однополыми парами в России привело то, что в стране не приняли поправки в Конституцию. Отметим, что одна из поправок закрепляет понятие семьи как союза мужчины и женщины. Ролик не одобрили интернет-пользователи, в результате чего появился флешмоб #ДаВыберу.
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