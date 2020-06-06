«Зато теперь у тебя будет настоящая, полноценная программа»: посмотрите пародию «Вечернего Урганта» на ролик в поддержку поправок в Конституцию

Вместо ребенка – Дмитрий Хрусталев, которого забирают с канала ТНТ и шоу Comedy Woman, где он был ведущим, на Первый канал в программу «Вечерний Ургант». За ним приезжает Иван Ургант, а встречает их Александр Гудков, который показывает платье со словами: «Будешь в этом сниматься, так смешнее». Ургант успокаивает Хрусталева, потому что теперь у него будет «настоящая, полноценная программа». В финале Ургант и Гудков тянутся друг к другу, чтобы поцеловаться, а после появляется надпись: «Такой «Вечерний Ургант» ты хочешь?». В оригинальном ролике вопрос звучал так: «Такую Россию ты выберешь?».