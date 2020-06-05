Исследование проводилось следующим образом. В каждой категории было подсчитано количество товаров с обнуленным рейтингом и товаров с рейтингом 4,5 балла и выше. В каждой продуктовой категории был рассчитан процент безопасных и качественных продуктов от общего числа исследованных торговых марок. Чем выше процент, тем безопаснее категория. Среди опасных — чем выше процент, тем опаснее категория.

Лидером рейтинга безопасных пищевых продуктов стала водка — ее процент безопасности и качественности по итогам исследований 97,9%. На втором месте нерафинированное подсолнечное масло — 88,2%. Бронза рейтинга у сушек — 81,8%. На четвертом месте гречневая крупа — ее процент безопасности 72,2%. Замыкает пятерку лидеров сметана — 72%.

Самым небезопасным продуктом Роскачество назвало свиной шашлык — 37,5%. Следом идут глазированные ванильные сырки (36,8%), коньяк (34%), сервелат (27,7%) и сухие завтраки (27%).

«Водка по количеству небезопасных компонентов признана безопаснее коньяка. В категории коньяка обнулен рейтинг у товаров шестнадцати торговых марок. Ни один из исследованных товаров в этой категории не получил Знак качества. Наиболее распространенное нарушение для коньяка в том, что он может быть приготовлен из спирта невиноградного происхождения, это является фальсификацией», — объяснили в Роскачестве.

В крупах же, по словам ведомства, можно встретить жуков, пестициды и металломагнитные примеси, поэтому не все они безопасны. В рыбной категории наибольшую опасность представляет икра лососевых — пять раз в ней нашли кишечную палочку, четыре — стафилококк и вредные бактерии. Самое безопасное мясо — кура-бройлер.