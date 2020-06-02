В Петербурге скончался реставратор Казанского собора и загородного дома Набоковых Марк Коляда

Коляда был одним из основоположников реставрации деревянного зодчества и одним из опытнейших архитекторов-реставраторов. По его проектам восстанавливали церковь Святого Георгия Победоносца, церковь Святого Николая Чудотворца, церковь Димитрия Солунского Мироточивого в Подпорожском районе и усадьбу Рождествено – загородный дом семьи Набоковых.

В одном из своих последних интервью Марк Иванович признавался, что делом и главным подарком своей жизни считает реставрацию Казанского собора. Ему он посвятил 10 лет жизни. Работы над восстановлением купола храма велись по его проекту, который Коляда создал в 2016 году.

Марк Коляда родился в Хабаровске в 1934 году и учился в ЛИСИ, нынешнем СПбГАСУ, с 1952 года. В 2017 году его наградили наивысшей профессиональная награда правительства Петербурга – нагрудным знаком «Почетный реставратор Санкт-Петербурга» первой степени.