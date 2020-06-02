Статистика дня: четверть россиян готова к протестам из-за падения уровня жизни

По результатам опроса, 28% россиян сообщили, что готовы выйти на протесты из-за падения уровня жизни.

Как отмечают эксперты «Левада-центра», подобное значение — максимальное за полтора года. Ранее настолько же активным население было в 2018 году, когда приняли закон о пенсионной реформе. Тогда согласие на участие в протестах выразили 30% жителей страны.

Отмечается, что больше остальных готова молодежь от 18 о 24 лет (40%), а также люди в возрасте от 40 до 54 лет (35%). Протестные настроения также проявляет публика со средним образованием (32 %).

Если в Москве участвовать в массовых акциях готовы около 26% опрошенных, то в сельской местности — треть.

Экономический протест особенно поддерживают участники опроса, чьего достатка «едва хватает на еду» (37 %). Те же, кто могут позволят себе чуть больше, настроены более скептически: четверть готовы участвовать в протестах, однако только 20 % видят возможность их организации.

Напомним, ранее социологии заявляли, что из-за потерь в мировой экономике, вызванных коронавирусом, потерять средства к существованию может почти четверть населения Земли. Об этом сообщила Международная организация труда (МОТ) в очередном докладе, опубликованном 29 апреля.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин отмечал, что при пессимистичном сценарии на фоне экономического кризиса и пандемии уровень безработицы в России может подскочить более чем вдвое. Тем временем, правительство Петербурга прогнозирует рекордный рост безработицы в городе уже к июлю: с начала апреля число безработных петербуржцев превысило 30 тысяч человек. На этой неделе Агенство стратегических исследований также подсчитало, сколько миллионов россиян могут потерять работу из-за пандемии коронавируса.

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