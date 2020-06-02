«Кинотеатры смогут работать с середины июля. Там будет обеспечена специальная рассадка. Театры и концертные залы, как и во всем мире, открываются на последнем этапе снятия ограничений. Планируется, что уже осенью они нас порадуют новыми постановками», — заявил Чернышенко в ходе брифинга по смягчению ограничительных мер в России.

Одними из первых после ослабления ограничений, введенных в Петербурге в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, могут открыться площадки и комплексы с большей территорией. При этом ограничения на посещение музеев сохранятся и после окончания пандемии коронавируса, считает Михаил Пиотровский. По мнению генерального директора Государственного Эрмитажа, санитарные требования к музеям, открывшимся после перерыва в работе, потребуют кардинально изменить систему приема посетителей.

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе кафе, баров, ресторанов в период пандемии — когда главы регионов примут решение об открытии этих и других заведений общепита. Ранее ведомство совместно с Министерством культуры России установило правила работы кинотеатров в период пандемии коронавируса. Также Роспотребнадзор выпустил рекомендации по возобновлению богослужений с участием прихожан. На всех этапах ведомство оставляет требование социального дистанцирования и применение санитарных мер.