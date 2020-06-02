«В начале периода распространения коронавирусной инфекции мы, как и большинство стран, столкнулись с отсутствием на рынке необходимых объемов средств индивидуальной защиты. До пандемии спрос на большинство из них был незначительным, в связи с чем российские и зарубежные производители столкнулись со взрывным спросом, который было непросто удовлетворить. На сегодняшний день, по данным мониторинга, дефицита средств индивидуальной защиты в регионах нет», — заявил Фисенко.

Восполнить дефицит средств индивидуальной защиты в регионах России удалось благодаря взаимодействию Минздрава России, Минпромторга и глав регионов, постоянному мониторингу запасов, распределению внутренних и внешних поставок средств индивидуальной защиты в субъекты с учетом коечного фонда и уровня заболеваемости COVID-19.

Так, по данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом по объемам запасов в регионах, количество одноразовых медицинских халатов выросло с 2,6 до 9,2 миллионов штук — в 3,5 раза, количество защитных комбинезонов с 340 тысяч до 5 миллионов — в 14,7 раз, одноразовых респираторов с 1,3 до 6,8 миллионов — в 5,4 раза, защитных очков с 193 тысячи до 1,5 миллионов — в 7, 9 раз, медицинских шапочек с 18,8 до 29,5 миллионов — в 1,6 раза, медицински масок в 49,8 до 105,1 миллионов — в 2,1 раза, перчаток с 188 до 228,6 миллионов пар — в 1,2 раза, а высоких бахил с 4,5 до 11,3 миллионов — в 2,5 раза.

«Структура рынка изменилась: не всегда необходимые изделия были в наличии у привычных поставщиков, годами поставлявших медизделия в больницы. При этом обеспечение работников средствами индивидуальной защиты является прямой обязанностью руководителей медорганизаци. Большинство из них быстро сориентировались и смогли организовать поставки, действуя вместе с руководством регионов. В части субъектов открылись новые производства или расширилась номенклатура продукции действующих предприятий», — добавил Фисенко.