Законопроект предусматривает введение мер государственной поддержки в виде ежемесячных денежных пособий лицам, занятым «ведением домашнего хозяйства своей семьи» — уборкой дома, приготовлением пищи, уходом за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства первой группы и иной деятельностью по дому.

Право на пособие, пишет РИА «Новости», будет иметь только один из членов семьи — в случае, если размер среднедушевого дохода в семье не выше двукратной величины прожиточного минимума в регионе. Подать заявление на получение выплаты россияне смогут в органы социальной защиты или через МФЦ, порядок выплат определит Министерство труда. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Напомним, 8 апреля президент России Владимир Путин вновь выступил с обращением к россиянам в связи с ситуацией по распространению коронавируса. Главное заявление касалось дополнительных выплат медицинским сотрудникам и мер по поддержке бизнеса в период пандемии. Тем гражданам, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, также пообещали выплаты пособия по безработице в размере МРОТ — 12 тысяч 130 рублей.

Число безработных в России в апреле достигло 4,3 миллиона человек — это 5,8% от рабочей силы, подсчитал по методике Международной организации труда Росстат. До конца 2020 года безработные в России смогут встать на учет биржи труда дистанционно. «Одно из поручений президента касается дистанционной регистрации на бирже труда. Регистрацией безработных, назначением пособий по безработице, поиском новой работы, направлением на профобучение, как и раньше, будут заниматься центры занятости, но теперь уже в онлайн режиме», — сказал ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин.