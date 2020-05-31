Президент России Владимир Путин и гости, в том числе главы других государств, будут наблюдать за Парадом Победы с трибуны на Красной площади. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Песков рассказал, как пройдет Парад Победы
«Безусловно, будет президент и гости на трибуне. Безусловно, будут зарубежные главы государств. Но сама модальность, скажем так, уже эпидемиологическая, это все, что предстоит уточнить», — добавил Песков. Кроме того, он надеется на то, что ко времени проведения парада от режима ограничений «уже ничего не останется».
Напомним, Парад Победы, отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 24 июня. В России этот день объявят нерабочим. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
16 апреля президент России принял решение перенести празднования по случаю 75 годовщины победы в Великой Отечественной войне с 9 мая на более позднюю дату. Владимир Путин добавил, что парад на Красной площади и шествие «Бессмертного полка» все равно состоятся в этом году: «Я разделяю ваши чувства. Власти сделают все, чтобы ветераны чувствовали заботу».
Ранее с просьбой воздержаться от приглашения на праздничные мероприятия к Дню Победы лиц старше 65 лет, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны. Основание для просьбы — угроза жизни и здоровью людей старшего возраста, которые входят в группу повышенного риска заражения новой коронавирусной инфекцией. Акция памяти ветеранов Великой Отечественной войны «Бессмертный полк» в этом году также прошла в виде виртуального шествия. Оно транслировалось по телеканалам, на медиа-экранах и различных интернет-площадках.
«Собака.ru» продолжает трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.