Любовь Аркус уходит из журнала «Сеанс», где занимала должность главного редактора, а также из центра «Антон тут рядом», который основала в 2013 году. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.
«Силы кончились»: Любовь Аркус покидает журнал «Сеанс» и фонд «Антон тут рядом»
«Дорогие друзья, я ухожу из фонда «Антон тут рядом». А также из журнала «Сеанс». Все. Силы кончились. Пожалуйста, не комментируйте. Я написала это не для того, чтобы вы выражали мне сочувствие. Вот честное слово. Может быть, все, что произошло, изменит общую ситуацию к лучшему: люди поймут, что словом можно убить. Ну, и чистая правда — силы и так были на исходе», — написала Любовь Аркус.
Напомним, «Сеанс» — журнал о кино, издающийся в Санкт-Петербурге. Его основали в 1989 году Любовь Аркус и Александр Голутва. В 2012 году Аркус сняла документальный фильм «Антон тут рядом» про молодого человека с аутизмом, и через год открыла одноименный центр, где помогают людям с аутизмом.
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