«Силы кончились»: Любовь Аркус покидает журнал «Сеанс» и фонд «Антон тут рядом»

«Дорогие друзья, я ухожу из фонда «Антон тут рядом». А также из журнала «Сеанс». Все. Силы кончились. Пожалуйста, не комментируйте. Я написала это не для того, чтобы вы выражали мне сочувствие. Вот честное слово. Может быть, все, что произошло, изменит общую ситуацию к лучшему: люди поймут, что словом можно убить. Ну, и чистая правда — силы и так были на исходе», — написала Любовь Аркус.