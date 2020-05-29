Бывший учитель и инженер Боб Уэйтон родился в 1908 году в немецком городе Халле. Мужчина пережил испанский грипп, две мировые войны, возникновение и падение Советского Союза, застал 26 премьер-министров Великобритании и видел, как пять монархов заняли трон. Уэйтон скончался от рака легких, но никогда не курил.

Весной 2020 года Боб Уэйтон вошел в книгу рекордов Гиннеса как самый старый мужчина на планете — когда умер его предшественник, 112-летний рекордсмен Читэцу Ватанабе. Теперь звание старейшего мужчины на Земле перешло к Думитру Команеску из Румынии — сейчас ему 111 лет и 202 дня.

Сейчас, когда в мире бушует пандемия новой коронавирусной инфекции, старшее поколение наиболее уязвимо — риск летального исхода у людей старше 65-лет выше обычного. Однако уже зафиксировано несколько случаев, когда люди, отметившие свое 100-летие, побеждают коронавирус.

В конце апреля 101-летняя Анджелина Фридман, живущая в доме престарелых в штате Нью-Йорк, сумела победить коронавирус — она выздоровела и вернулась к нормальной жизни. Это уже вторая эпидемия, которую пережила Анджелина. Она родилась в 1918 году, в разгар эпидемии испанского гриппа, и сразу после появления на свет заразилась им.

В начале мая 113-летняя Мария Бранияс, жительница города Олот в каталонской провинции Жирона, вылечилась от коронавируса. Местные власти называют Бранияс самой пожилой женщиной в Испании — за свою жизнь она пережила пандемию «испанки», гражданскую войну в Испании, а теперь и пандемию Covid-19.

13 мая из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, перепрофилированного под прием больных новой коронавирусной инфекцией, выписали москвичку Пелагею Пояркову. Она стала первой в России пожилым человеком, победившим коронавирус в 100 лет (да-да!).

А 19 мая две пациентки старше 100 лет, вылечившиеся от коронавируса, выписались из городской клинической больницы №52 в Москве. Одна из женщин недавно отметила 101-ый день рождения, вторая — ровно на полгода старше.